 

Французские учёные оценили ущерб, нанесённый Африке выпускниками МГИМО

11.08.2021, 19:11, Разное
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Исследователи парижской Ecole Normale опубликовали статью, в которой сравнивали количество выпускников МГИМО (РУДН), вернувшихся в свои страны, и объёмы ВВП этих стран. Каждый вернувшийся на родину выпускник, в среднем нанёс стране ущерб на 1 млрд. евро, и будучи на госслужбе, снижал ВВП страны на 0,1%.

«На изучение этой темы нас подтолкнуло недавнее расследование Алексея Навального про выпускника МГИМО Дмитрия Рогозина, и мы стали изучать траектории некоторых чиновников франкоговорящих африканских стран. Оказалось, что выпускники этого вуза в 6,5 раза чаще оказывались в коррупционных скандалах. Мы смогли дёшево купить базу выпускников через подставных лиц в ВУЗе, и сопоставив с большими данными по странам и ВВП, получили такие впечатляющие результаты», – пояснил автор исследования, доцент Ecole Normale Гийом Дебор журналистам Radio France Internationale.

В общей сложности исследователи оценивают ущерб, нанесённый за советские и постсоветские годы в 8,5 трлн евро.

Правительство Кот-д’Ивуара уже приняло указ о запрете приёма на госслужбу выпускников РУДН. На специальном заседании правительства президент страны, Алассан Уаттара, заявил, что выпускники РУДН привели к срыву запуска нескольких нефтяных месторождений и строительства системы скоростного трамвая в столице Ямусукро. Власти страны обратились в организацию африканского сотрудничества с призывом провести специальное заседание и предлагают потребовать от России выплатить компенсации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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