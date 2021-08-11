Байден потребовал от Кремля увеличить расходы на образование

Американский лидер Джо Байден выразил озабоченность недостаточным финансированием школ в России. Он добавил, если ситуация в ближайшие годы не улучшится, США готовы применить санкции против руководства министерства образования РФ.

Выступая перед представителями американского бизнеса, Байден отметил важную роль иностранных специалистов в росте американской экономики: “Каждый год тысячи специалистов приезжают в США, чтобы работать в Силиконовой долине или заниматься исследованиями в научных центрах. При этом руководство России игнорирует наши интересы, инвестируя в дворцы и олимпиады. Если Кремль и дальше будет экономить на образовании, в ближайшие годы ключевые отрасли американской экономики могут столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров”.

Байден похвалил власти Москвы и Санкт-Петербурга, где школьные учителя получают достойные по российским меркам зарплаты, но остался недоволен финансированием образования в российских регионах.

“На встрече с Путиным я чётко сформулировал нашу позицию: учитель – это профессия, а не призвание. Надеюсь, российский президент понял, что за 200 долларов в месяц преподавать в школу пойдут только те, кого не взяли в McDonadls”.

Глава Белого дома предложил провести реформу российской системы образования. По его мнению, русскую литературу, рисование или музыку можно исключить из школьной программы. Вместо этого он посоветовал больше внимания уделять точным наукам и изучению английского языка, так как именно эти знания окажутся востребованными на американском рынке.

“Надеюсь, в Кремле нас услышат. В противном случае мы конфискуем американское имущество чиновников министерства образования, а на вырученные деньги оплатим гранты российским ученым”, – сказал в заключение Байден.

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