 

Звездная вещь: где найти сексапильный купальник, как у Ирины Шейк

11.08.2021, 14:56, Разное
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Любуетесь одеждой звезд и задумываетесь, где взять точно такую же? Рассказываем, что надевают знаменитости и как дорого вам обойдется та или иная вещь из их гардероба. Новая героиня рубрики “Звездная вещь” – Ирина Шейк. Модель вместе с дочкой Леей нередко появляется на улицах Нью-Йорка, поддерживая статус звезды стритстайла. Но не меньше, а то и больше общественность привлекают снимки Ирины в купальнике. Одну из таких фотографий Шейк опубликовала на своей странице в Instagram: на снимке она позирует в желтом сексапильном бикини, с которым связана целая история.

Дело в том, что Шейк стала лицом рекламной кампании бренда Tropic of C – и не просто из-за гонорара, а по дружбе. Эта марка – детище экс-ангела Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол. Модель задумала его, вдохновившись природой и красотой женского тела. Изделия экологичны, а сама компания поддерживает тренд на устойчивое развитие. “Я просто позвала близких подруг, и мы прекрасно провели время”, – рассказала Кэндис о съемках проекта.

Купальник, как у Ирины Шейк, можно найти на сайте Tropic of C. Цена вопроса – 160 долларов (около 11700 рублей).



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