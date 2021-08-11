Скандалы: Следствие уcтроило осетинскую премьеру

За что задержали бывшего экс-главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева

Сотрудники ФСБ, МВД и СКР начали реализацию программы по декриминализации Северной Осетии. Первыми под следствие попали бывшие глава правительства республики Сергей Такоев, министр туризма Алан Диамбеков и генеральный директор АО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева, которым инкриминируется растрата сотен миллионов рублей, выделенных из госбюджета на развитие как этого предприятия, так и туризма в регионе.

Подследственные свою вину не признают, поэтому следствие больше рассчитывает на помощь со стороны задержанной женщины.

Сотрудники главного следственного управления СКР, расследовавшие десятки уголовных дел о преступлениях, совершенных чиновниками и депутатами Дагестана и Ингушетии, переключились на их коллег в соседней Северной Осетии. Первыми под программу о так называемой декриминализации региона попали экс-премьер Сергей Такоев, бывший министр туризма Алан Диамбеков и гендиректор АО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» (ОЗАТЭ) Аида Габараева. В домах и квартирах всех троих были проведены обыски, после которых их задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предполагается, что в ближайшее время задержанных могут доставить в Москву и после предъявления обвинений арестовать Басманным райсудом.

Раскрывать суть махинаций в пресс-службе СКР пока не стали, но, по данным источников “Ъ”, речь может идти об исчезновении до 500 млн руб., которые в 2012–2015 годах, когда господин Такоев возглавлял правительство Северной Осетии, выделялись республике на развитие в ней туризма, а также субсидирование проектов, связанных с ОЗАТЭ, но фактически были расхищены. Впрочем, в первоначальном обвинении речь может идти и о более скромных цифрах. Свою причастность к махинациям все трое фигурантов пока отрицают. Однако позиция обвиняемых может измениться, после того как они окажутся в столичных СИЗО.

Источники “Ъ” утверждают, что за преследованием чиновников из кабинета своего предшественника Таймураза Мамсурова (возглавлял республику с 2005 по 2015 год), возможно, стоит Вячеслав Битаров (руководивший Аланией с сентября 2016 года по 12 апреля 2021 года).

Сейчас врио главы региона является вице-адмирал Сергей Меняйло. Во всяком случае, по их словам, именно господин Битаров с помощью прокуратуры и Счетной палаты инициировал проверки бюджетных расходов в кабинете господина Мамсурова.

Сотрудники центрального аппарата ФСБ и МВД активно работали во Владикавказе с прошлого года, и вот теперь их материалы оформлены в первое уголовное дело. При этом уже очевидно, что оно не станет последним: подозрения о причастности к растратам, махинациям, взяточничеству и другим преступлениям имеются в отношении еще целого ряда других бывших и действующих местных чиновников.

Следует отметить, что Сергей Такоев, с 2005 года возглавлявший администрацию президента и правительства Северной Осетии и в 1999–2006 годах c небольшими перерывами являвшийся президентом футбольного клуба «Спартак-Алания», уже находился под следствием.

В апреле 2006 года Генпрокуратура предъявила ему обвинения в махинациях с финансированием «Алании». Он был отстранен от занимаемых должностей и четыре месяца провел под домашним арестом. Однако в итоге суд полностью оправдал господина Такоева, присудив ему компенсацию за необоснованное уголовное преследование в размере 2,5 млн руб.

Кроме того, по некоторым данным, сейчас господин Такоев выступает потерпевшим по уголовному делу об убийствах, бандитизме и организации преступного сообщества (ст. 105, 209 и 210 УК РФ), главным обвиняемым по которому проходит криминальный авторитет Аслан Гагиев. По одной из версий, именно люди Гагиева двумя выстрелами тяжело ранили чиновника 27 января 2008 года, когда он вышел из дома за газетами.

Николай Сергеев; Заур Фарниев, Владикавказ