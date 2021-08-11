 

Бывшая жена Эминема, на которой он был дважды женат, снова совершила попытку суицида

11.08.2021, 14:02, Разное
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46-летняя Ким Скотт совершила очередную попытку суицида, только уже у себя дома, а не за рулем автомобиля. Об этом сообщил TMZ. По информации источников издания, 30 июля в службу спасения поступил звонок, что в доме бывшей жены Эминема кто-то собирается свести счеты с жизнью (по каким признакам они это поняли, остается загадкой). Позже к дому Ким в Мичигане приехала скорая и полиция, а когда они увидели на полу лужи крови, то попытались остановить ее и оказать помощь. Однако женщина оказала им сопротивление, из-за чего ее пришлось госпитализировать в принудительном порядке.

В медучреждении у Ким зафискировали множественные порезы, в том числе на ногах. Однако ее здоровью это не угрожало, так что вскоре ее отпустили домой. Обратилась ли она за психологической помощью, неизвестно.

Это уже не первая ее попытка самоубийства: в 2015 году Кимберли попала в аварию, но только через год она призналась, что ДТП не было случайностью. Несмотря на серьезные повреждения машины, сама Ким получила совместимые с жизнью травмы. После этого адвокаты пытались добиться признания того, что Ким находилась в невменяемом психическом состоянии.

Через три месяца после аварии, в феврале 2016-го, Ким начала лечение от депрессии. Новый виток болезни случился у Ким из-за потери сестры-близнеца, которая скончалась из-за передозировки наркотиков. По признанию Ким, тогда огромную поддержку ей оказал бывший супруг Эминем.

Ким Скотт, 2007 год

Ким Скотт, 2004 год

Напомним, роман Эминема и Кимберли Скотт начался в 1989 году, когда они еще были подростками. 16-летняя Ким и ее сестра ушли из дома и стали жить с Эминемом и его матерью. Отношения пары длились более 10 лет, прежде чем влюбленные поженились в 1999 году. Правда, через несколько лет супруги оформили развод. К тому времени Эминем успел трижды стать отцом: в 1995 году родилась Хэйли, а позже он удочерил дочь Ким от другого мужчины, Уитни, и дочь сестры Ким – Алайну Скотт. Еще Эминем является законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна. В 2006 году Эминем и Кимберли предприняли вторую попытку быть вместе, они снова официально оформили брак. Однако союз вновь развалился всего через несколько месяцев.



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