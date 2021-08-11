 

Дженнифер Энистон поздравила экс-супруга Джастина Теру с 50-летием: “Люблю тебя!”

11.08.2021, 11:20, Разное
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Вчера, 10 августа, актеру Джастину Теру исполнилось 50 лет. По традиции, с новым годом его жизни поздравила бывшая жена Дженнифер Энистон. 52-летняя актриса опубликовала в сторис два фото именинника: на первом он запечатлен вместе со своим любимым псом, с которым он не расстается ни на минуту, а на втором изображен в полуголом виде – с обнаженным торсом.

С днем рождения!

Единственный в своем роде. Люблю тебя! – так актриса подписала фотографии.

Кстати, в феврале, поздравляя Энистон с 52-летием, Теру также публично признался ей в любви. Также экс-супруги часто проводят время вместе, в том числе по праздникам.

Напомним, актеры Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о расставании в 2018 году после шести лет отношений, три из которых были в браке, но, как известно, они продолжают общаться и остались хорошими друзьями. А вот о причинах разрыва ни он, ни она за прошедшие три года так и не обмолвились. Поводом для развода, как тогда писали СМИ, якобы послужил тот факт, что Джастин хотел жить в Нью-Йорке, а Дженнифер – в Лос-Анджелесе. В большом интервью изданию Esquire Теру объяснил, что подобная версия “не соответствует действительности”:

Послушайте, люди всегда придумывают какие-то истории, которые заставляют их чувствовать себя лучше или упрощают для них вещи. Все это разговоры: “Этот человек любит рок-н-ролл, а этот человек любит джаз. Ну конечно!”. Но это не тот случай. Это чрезмерное упрощение, – сказал Теру.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру



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