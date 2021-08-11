Любовь Соболь пообещала продолжить борьбу в Сирии

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11.08.2021, 9:11, Разное
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Экс-юрист экстремистской организации-иноагента ФБК Любовь Соболь обратилась к своим подписчикам с заявлением из сирийского Идлиба. Соболь пообещала не прекращать священную борьбу за демократию и права человека в России.

Любовь Соболь рассказала, что после того, как светский суд незаконно приговорил её к ограничению свободы, она в сопровождении своего оператора Акима Керимова вылетела в Стамбул, откуда на автобусе переправилась через турецко-сирийскую границу. Провозгласив себя единственным представителем Алексея Навального на земле, Соболь призвала своих сторонников в России организовывать подпольные ячейки, тайно вербовать сторонников в тюрьмах и университетах, наладить каналы для тайной переправки их для обучения в Институтах демократии Стамбула и Ракки. Соболь пообещала, что благодаря их совместному усилию они смогут «развеять в прах последний Рим».

«Ничего не кончено. Алексей сидит, но его священные слова навсегда живут в наших сердцах. Звучит призыв ФБК, и ему внимают сторонники демократических преобразований. Неправедные правители России не смогут заглушить голос истины. Наши братья и сёстры создадут подпольную сеть и будут вести подготовку к тому, чтобы чёрное знамя свободы взвилось над башнями Кремля. Мы отрежем головы кремлёвской гидре и утопим в крови коррупционеров и сатрапов последнего Рима», – заявила Любовь Соболь в эфире своего YouTube-канала.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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