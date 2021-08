Звезда сериала “Друзья” Кристина Эпплгейт рассказала о борьбе с рассеянным склерозом

Полтора месяца назад фанаты сериала “Друзья” были потрясены известием, что у актера Джеймса Майкла Тайлера, сыгравшего любимого многими баристу Гантера, четвертая стадия рака и частичный паралич. Сегодня же о своем тяжелом диагнозе рассказала другая актиса, исполнившая в сериале второстепенную роль. 49-летняя актриса Кристина Эпплгейт, известная по роли невыносимой старшей сестры Рэйчел Грин Эми, а также по сериалам “Прощай навсегда”, “Женаты и с детьми” и “Кто такая Саманта?”, призналась, что у нее рассеянный склероз. Она написала в Twitter, что диагноз ей поставили несколько месяцев назад и сейчас она пытается бороться с недугом. Также она попросила соблюдать ее личные границы в это непростое время.

Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз “рассеянный склероз”. Это было странное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь кретин ее не заблокирует… Один из моих друзей, у которого тоже рассеянный склероз, сказал: “Мы просыпаемся и делаем то, что нам следует”. И это то, что делаю я. Так что теперь, пока я прохожу через это, я прошу права на частную жизнь, – написала актриса.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Кристина Эпплгейт и Мартин Линобли

Это уже не первая борьба Кристины за жизнь: в 2008 году актриса перенесла двойную мастэктомию, чтобы победить рак молочной железы. А спустя почти десять лет, в 2017-ом ей удалили яичники и фаллопиевы трубы.

В борьбе с рассеянным склерозом Эпплгейт поддерживают ее муж и дочь: с 23 февраля 2013 года она замужем за музыкантом Мартином Линобли, а двумя годами ранее у них родилась дочь Сейди.

Кристина Эпплгейт в сериале “Друзья” Кристина Эпплгейт и Дженнифер Энистон в сериале “Друзья”