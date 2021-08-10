Группа Dabro: про успех, магию музыки и работу со Светланой Лободой

Иван и Михаил Засидкевичи — создатели группы и по совместительству родные братья из маленького городка Курахово на Украине. Они с детства были увлечены музыкой и даже сейчас говорят, что никогда не думали заниматься чем-то другим.

В 2013 году вышел их дебютный альбом “Включай”. Спустя два года молодые люди, переехав в Казань начинают активно пробивать дорогу в шоу-бизнес. Бешеный успех пришел к ним в прошлом году, когда их песня “Юность” начала играть на каждом углу и действительно заставляла не спать всех соседей. А дальше: первые строчки в чартах, более 160 миллионов просмотров клипа на YouTube и победа в номинации “Прорыв года” на премии Муз ТВ.

В интервью HELLO.RU Иван и Михаил рассказали про то, как ищут вдохновение во дворах, почему не записывают дуэты и не говорят про личную жизнь.

– Иван, Михаил, кто из вас придумал название для группы?

Иван: Это было в 2013 году, и мы поняли, что нам нужно название, которое бы олицетворяло не только нашу музыку, но и нас в целом. В голову пришло слово “Добро”. К тому же мы поняли, что в название можем заложить еще один смысл – “Да, бро” подчеркивает, что мы братья.

– Вы также неоднократно говорили в своих интервью, что ваша группа ратует за отсутствие пафоса. Есть ли у вас представления о ваших слушателях: какой у них образ жизни, какие увлечения, что они слушают?

Иван: Хочу уточнить, что для нас отсутствие пафоса — это не образ. И это не только про нашу группу – это про нас в жизни.

Михаил:Да, мы не разделаны с музыкой. Кто наши слушатели? Это, наверное, целеустремленные люди, которые не перестают мечтать и верить в хорошее. Честно, мне хочется, чтобы люди не искали повод любить окружающих, а изначально относились с теплом к каждому, видели в людях добро. Сейчас кажется, что чаще наоборот: изначально все друг к другу относятся с недоверием, а доверие нужно заслужить.

–Продолжая тему вашей жизни, в которой отсутствует пафос, а присутствует только добро и любовь. Вы взяли за основу модель поведения своей семьи?

Иван: Думаю, да. Вообще, так происходит не только в нашей семье, но и среди друзей. Мне кажется, это из-за того, что мы были на разных уровнях жизни, в разных финансовых положениях, в разных ситуациях. Мы ценим каждую ступень – в том числе самую первую, с которой все начиналось. Мы уважаем работу окружающих, будь то официант в кафе, музыкант в переходе или проводница в поезде. Это все путь, надо начинать с чего-то и респект всем, кто двигается вперед!

– Иногда родственникам сложнее работать вместе, но это кажется не про вас…

Иван: Думаю, все получается потому, что у нас одна цель, один музыкальный вкус, и мы идем в одну сторону. Стараемся находить компромиссы, где это нужно.

Михаил: Можно какое-то сравнение придумать. Например, мы гребем на своем корабле и плывем в одну сторону. Кто-то предлагает поднять парус, кто-то поставить мотор. Это все инструменты для того, чтобы улучшить процесс. Главное — не забывать, что мы двигаемся в одном направлении. В этом случае даже в спорах может родиться какая-то истина. А они, конечно, периодически происходят. Это же творчество, мы творческие люди и нам присуща эмоциональность, иногда вспыльчивость, иногда ранимость.

Большие сольные концерты группы Dabro пройдут в 100 городах России, среди которых: 2 октября в Казани, 16 октября в Москве и 21 октября в Санкт-Петербурге.

– Мы с вами уже говорили о равности, отсутствие пафоса и из любопытства возникает вопрос: что у вас в райдере?

Михаил: Я думаю, одна из отличительных черт, что наши условия, условия всех музыкантов и участников нашего коллектива равны. Нет такого, что солисты сидят в бизнес-классе, а музыканты — в экономе, солисты живут в пятизвездочном отеле, а музыканты — в отеле две звезды. У всех все одинаково. Из своего опыта я знаю, что в других коллективах есть разделение на фронтмена и остальных участников группы. Мы стараемся быть на равных, потому что нам кажется, что все это одна цепочка, каждое звено в ней имеет вес.

– Был ли у вас какой-то момент, когда вы думали бросить занятия музыкой?

Михаил: – Нет, вообще не было такого варианта. Когда у нас не было никаких успехов и вообще даже намеков на то, что может что-то получиться, мы ходили на обычную работу, но все равно параллельно писали песни, пытались их продвигать в интернете. Мы никогда не сидели на месте. И иногда эти рамки и ограниченные возможности рождают что-то новое, помогают найти решение, которые в других обстоятельствах не найти.

Иван: Помню, когда-то я очень хотел купить виниловый проигрыватель, на котором можно делать скрэтчи. Но у меня не было такой возможности: на тот момент у меня была только MIDI клавиатура — это такое электронное пианино. Я решил попробовать делать скрэтчи на ней. Получилось так, что после использования разных программ, я изобрел собственный способ делать скрэтчи на MIDI клавиатуре.

Михаил: Обычно виниловые пластинки крутят туда-сюда и получается такой эффект. Иван делает это на MIDI клавиатуре и до сих пор никто из музыкантов до конца не знает, как у него этого получается. (Смеется)

Иван: Многие просят поделиться этим приемом. В общем, если есть желание и упорство, можно находить выход в разных ситуациях.

– Клип “Юность” собрал порядка 160 миллионов просмотров. Вы говорили, что сразу знали – песню ждет успех. Почему вы возлагали на нее такие надежды? И были ли еще песни, на которые вы делали ставки, но они не так выстрелили?

Иван: Я начну с того, почему мы так говорили про “Юность”. Она нас трогала и качала одновременно. Каждый раз возникал большой спектр эмоций: мы и мечтали, и погружались в воспоминания. Плюс она вышла в самом начале лета, когда ты только предвкушаешь эту волшебную пору. Эмоции, которые мы получали от “Юности”, были такими сильными впервые, хотя у нас достаточно большой музыкальный опыт. Это было что-то неуловимое. Думаю, именно это и есть магия музыки.

Михаил: Были ли песни, которые не оправдали ожидание – по-моему, нет. Когда мы чувствуем, что песня сильная и трогает, то наши ощущения всегда оправдываются. Я горд, что “Юность” и наша новая песня “На часах ноль-ноль” пробивают себе дорогу несмотря на какие-то тренды, моду и бренды. Эти песни звучат все громче и увереннее!

Иван Засидкевич

– Ребят, а почему у вас нет дуэтов с другими исполнителями? Это же отличная практика привлечь новую аудиторию.

Иван: На сегодняшний день мы вообще не рассматриваем совместные песни ни с каким артистом. Это не говорит о том, что чье-то творчество нам не близко. Просто если у нас есть какая-то есть классная мысль, идея, и мы хотим ее реализовать, нам не нужен кто-то третий, чтобы это сделать.

Михаил: Мы можем привлечь кого-то искусственным путем: для повышения охвата, большей аудитории, но таких целей у нас нет. У нас есть цели сказать и сделать что-то качественно и честно. И мы создаем это, пока не придем к финальному звучанию песни, которое устроит нас. Здесь нет какого-то промежуточного этапа, на котором нам бы хотелось кого-то пригласить. Если вдруг такое случится, придет идея, и мы поймем, что ее невозможно реализовать без конкретного артиста, то совместная песня возможна. Но пока это не случилось.

– Скажите, как вы проводите свое свободное время, если оно у вас есть? Как вы любите отдыхать?

Иван: В последнее время мы ходим бросать мяч в кольцо, это классно — успокаивает, отвлекает, заряжает. На скейтах любим кататься, но в последнее время не часто удается.

Михаил:А еще нам нравится ходить по маленьким улицам по спальным дворам. Я вижу в этом свою романтику, хотя там ее, возможно, нет. Когда я гуляю, стараюсь все замечать, каждую деталь. Смотрю на какой-нибудь балкон, на нем стоят, к примеру, санки, а за этими санками у меня в голове уже целая цепочка тянется. Представлю, что там живет семья, они выходят катаются на санках, проводят вместе счастливо время. В таких мелочах и живет наше вдохновение.

– Не так давно вы записали песни с оркестром. Почему решили придать новое звучание песням, и есть ли какой-нибудь жанр в музыке, который бы вам хотелось попробовать интегрировать в свое творчество?

Иван: Помню, как смотрел в интернете выступления разных оркестров и представлял нашу музыку в таком звучании. Когда я учился в музыкальном училище, я играл в оркестре народных инструментов на балалайке, потом дирижировал этим оркестром. И недавно у нас появились песни, которые можно раскрыть таким образом, через живое звучание оркестра. Мы сразу принялись это реализовывать.

Михаил: Иван сам, кстати, писал все партии для каждого инструмента в оркестре. Представьте!

Иван: Да. Это заняло очень много времени. 4 песни мы реализовывали полгода. На счет жанров: нас сейчас тянет к народности и я думаю, скоро вы услышите элементы чего-то фолкового, с присущими нам качем и душевностью.

Михаил Засидкевич– Вы не хотите записывать дуэты, но при этом пишите треки и делаете аранжировки другим артистам. Например, Светлане Лободе. Расскажите, про ваше сотрудничество.

Иван: Когда-то мы сделали ремикс на песню Loboda “Случайная” и выложили просто в интернет. Светлана и ее команда услышали этот ремикс, попросили, чтобы мы доработали его для выступления на большой премии. Он им тоже показался интересным, самобытным! После этого ребята из команды Лободы скинули демку песни “Парень” и попросили сделать к ней аранжировку на свое усмотрение, с новым вектором.

Михаил: Я хочу верить в то, что наша аранжировка привнесла что-то новое в творчество Светланы. Эта и последующие песни были с отголосками вестерн. Кто знает, может отчасти мы тоже задали этот вектор.

– Иван, Михаил, вы не говорите о своей личной жизни. Таким образом оберегаете своих вторых половинок или, наоборот, пытаетесь привлечь поклонниц?

– Нам не хочется, чтобы это отвлекало аудиторию от нашей музыки. Может быть, такие рассказы заинтересовали бы зрителей больше, могла бы привлечь больше подписчиков, эта статья на HELLO.RU могла бы быть более читаемой. Но нам, важнее, чтобы о нас говорили в контексте нашей музыки и ценностей, о которых мы рассказали: семья, уважение. Этого для нас более чем достаточно.

– Здесь тоже не могу в очередной раз с вами не согласиться.

– С вами приятно иметь дело.

группа DabroТекст: Варвара Малкова