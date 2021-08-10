Лукашенко пообещал вернуть российские кредиты после того, как олигархи вернут всё, что украли у россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вернуть взятые у России кредиты, после того, как российские олигархи вернуть всё, что украли у народа.

«Когда российские олигархи вернут российскому народу всё, что они у него украли, до последней копейки, за нами дело не заржавеет. Мы же не против вернуть то, что взяли, но вы сначала разберитесь со своими олигархами. Они годами обворовывали народ, но с них вы же не требуете возврата. А после мы уже как-нибудь решим этот вопрос», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер попросил Россию предоставить стране новый кредит через Евразийский банк развития.

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