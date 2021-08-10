 

Граждан трудоспособного возраста законодательно обяжут содержать родителей-пенсионеров

10.08.2021, 12:51, Разное
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В Пенсионном фонде России (ПФР) состоялось заседание межведомственной комисcии. В ходе дискуссии прошло обсуждение реформы пенсионного законодательства, предварительно намеченной на 2025-2030 годы. По словам министра труда и социальной политики Антона Котякова, в правительстве разработали эффективные механизмы уменьшение дефицита пенсионного фонда в будущем.

Наиболее действенной мерой чиновники назвали ввод налога со ставкой 25%, который будет взиматься с граждан трудоспособного возраста (за исключением инвалидов), работающих официально и имеющих родителей, получающих пенсию.

«Это поможет нам решить сразу несколько проблем. Прежде всего, проблему ежегодной индексации пенсий и проблему наполнения пенсионного фонда. Таким образом наше решение позволит увеличить реальные доходы граждан пенсионного возраста фактически вдвое или даже втрое. При этом выплаты пенсионерам сохраняются, как и возможность работать. С другой стороны нынешняя молодёжь получает мотивацию иметь детей и желательно побольше, а также искать более оплачиваемую работу», – заявил Котяков.

Министр добавил, что действовать нововведение будет только в отношении официально трудоустроенных граждан. Также можно отказаться от перечисления выплаты в случае, если её получатель имеет гражданство другого государства и состоит там на пенсионном обеспечении. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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