Дочь Пола Уокера Мидоу объявила о помолвке с Луи Тонтон-Алланом

Единственная дочь актера Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году, 22-летняя Мидоу выходит замуж! Девушка опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео, на котором она, будучи в бассейне, как бы невзначай показывает кольцо с бриллиантом овальной формы на безымянном пальце левой руки. Ее избранником стал 25-летний начинающий актер Луи Тонтон-Аллан.

<3 <3 <3 <3, – коротко подписала Мидоу ролик.

В комментариях подруги начинающей модели, в том числе невеста Бруклина Бэкхема Никола Пельтц, Хана Кросс, бывшая девушка Брэда Питта Николь Потуральски поздравили ее с радостным событием.

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Для многих подобное известие стало полное неожиданностью, ведь о своих отношениях Мидоу и Луи рассказали всего лишь месяц назад. Сколько точно они встречаются, неизвестно.

Луи Тонтон-Аллан – недавний выпускник нью-йоркской актерской школы, он также учился в Лондоне, но пока успел сняться только в коротком метре. Впрочем, молодой человек, так же, как Мидоу, работает моделью.

Вообще, Мидоу Уокер ведет довольно закрытый, хоть и активный образ жизни. Девушка регулярно публикует архивные фото отца, а под эгидой фонда отца Paul Walker Foundation помогает нуждающимся детям. Мидоу увлекается модой, участвует в показах, а не так давно стала лицом модного бренда Proenza Schouler и обложки журнала Pop.

Мидоу Уокер Луи Тонтон-Аллан с журналом, на обложку которого снялась Мидоу Луи Тонтон-Аллан и Мидоу Уокер Мидоу Уокер в модной фотосессии

Мидоу Уокер в модной фотосессии

Напомним, звезда “Форсажа” Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в городе Санта-Кларита. Он сидел на пассажирском месте Porsche Carrera GT, которым управлял его друг Роджер Родас. Тот потерял контроль над управлением, автомобиль развернуло и ударило о деревья. Уокер и Родас погибли на месте.

Спустя три года его единственная дочь Мидоу выиграла суд с семьей водителя Porsche Роджера Родаса. Девушке удалось отсудить у них 10 миллионов долларов (что, по словам адвоката Мидоу, “является очень маленькой частью того, что мог бы заработать Пол Уокер”) и частично доказать вину Роджера. Также Мидоу получила наследство от отца в размере 25 миллионов долларов.

Мидоу и Пол Уокер

Мидоу и Пол Уокер