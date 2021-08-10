Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю за изнасилование

Громкая история, в центре которой оказался средний сын королевы Елизаветы II, продолжается. Американка Вирджиния Джуффре, одна из предполагаемых жертв миллиардера Джеффри Эпштейна, в августе 2019-го заявила, что ее неоднократно принуждали к сексу с влиятельными друзьями Эпштейна, одним из которых был Эндрю. Спустя два года женщина подала в суд на представителя британской королевской семьи. Федеральный суд Манхэттена принял иск Вирджинии, в котором заявила о сексуальном насилии со стороны британского принца Эндрю, герцога Йоркского. Об этом несколько часов назад телеканалу Sky News сообщил адвокат истицы Дэвид Бойс. Представители Эндрю отказались от комментариев.

В иске, поданном против принца, говорится, что все эпизоды предполагаемого сексуального насилия с его стороны произошли в доме Жизель Максвелл в Лондоне, в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на его частном острове на Виргинских островах. Также, согласно документу, Эндрю наносил ей увечья во время всех эпизодов насилия. В качестве улики женщина предоставила ранее неизвестную фотографию, на которой изображен принц, она (в возрасте 17 лет) и Жизель Максвелл, одна из девушек миллиардера.

Сексуальное насилие принца Эндрю над подростком, который был жертвой секс-торговли, в то время когда ему самому было около 40 лет, выходит за все возможные рамки приличия и недопустимо в цивилизованном сообществе, – говорится в иске.

Вирджиния Джуффре в интервью BBC, 2019 год

Вирджиния Джуффре (предполагаемая жертва сына Елизаветы II), принц Эндрю и Жизель Максвелл

Напомним, в период с 2002 по 2005 годы миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, якобы были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Позже Дональд Трамп заявил, что вообще не знаком с Эндрю, хотя их совместные снимки говорят об обратном.

Виновность последнего не вызывала сомнений у многих наблюдателей. Причина – документы, оказавшиеся в распоряжении суда, откровенное интервью его предполагаемой жертвы, а также неуклюжие оправдания самого принца. В ноябре 2019-го Эндрю дал интервью BBC Newsnight, в котором ответил на обвинения, а позже был отстранен от королевских обязанностей. В начале июня 2020-го США официально вызвали принца в суд, но дальше история так никуда и не сдвинулась.

Спустя несколько недель после выхода интервью принца Эндрю, которым он только ухудшил свой имидж, на канале BBC состоялась премьера ответного выпуска на том же канале от Вирджинии Джуффре. Предполагаемая жертва сына Елизаветы II дала интервью программе Pamorama, той самой, с которой в свое время разоткровенничалась принцесса Диана. В часовой беседе с журналистом Вирджиния вспомнила самую первую встречу с Эндрю и ответила на все его отрицания и обвинения ее во лжи:

В машине, когда мы направлялись из ночного клуба в ее таунхаус, Жизель сказала, что я должна сделать для Эндрю все то же, что делаю для Джеффри. Я почувствовала себя очень плохо, меня затошнило. Я просто не ожидала такого от члена королевской семьи. Я не могла подумать, что так может поступить тот, кем восхищаются и кого считают достойным человеком.

Когда все закончилось, он встал и сказал “спасибо”. Помню, я села на кровати, мне было очень страшно и стыдно. На следующее утро Жизель сказала мне, что я проделала отличную работу.

Сам Джеффри Эпштейн находился под стражей с начала июля 2019 года, пока не повесился в камере в августе.

Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Жизель Максвелл, 2000 год

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн, 2011 год