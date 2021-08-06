Депутаты смогут компенсировать расходы на OnlyFans и Pornhub за счёт бюджета

Госдума в 3 чтении приняла законопроект «О возмещении расходов депутатов», который позволит народным избранникам вернуть часть денег, потраченных на интернет-сервисы и различные услуги. Бюджет компенсирует депутатам до 100 тыс. рублей в месяц, если они были потрачены на такие интернет-сервисы OnlyFans и Pornhub.

По оценке Счётной палаты, средний депутат тратит от 60 до 105 тыс. рублей в месяц на онлайн-сервисы, что негативно сказывается на их благосостоянии. Бедные депутаты вынуждены меньше времени уделять работе с избирателями и активнее лоббировать интересы бизнеса, что идёт вразрез с их обязанностями перед народом. Госдума решила возместить народным избранникам расходы на наиболее востребованные сервисы, чтобы они могли полностью посвятить себя служению Отечеству и его жителям.

«Не каждый депутат может позвать в сауну членов своей партии и получить там необходимые удовольствия. Многим из них приходится тратить большие деньги, чтобы хоть как-то развлечься. Нам не кажется это справедливым. Народный избранник должен думать о народе, а не о том, где взять денег на оплату подписок. Надеемся, что Совфед одобрит наш закон без лишних проволочек», – считает автор законопроекта, член ЛДПР Николай Дулин.

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