Скандалы: Банкиры исчезли, забрав последнее

Бенефициара разорившегося «Евростандарта» Анастасию Оськину заочно арестовали за хищение $5 млн из хранилища

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии. Это уголовное дело столичная полиция расследует уже 3,5 года, и прокуратура, по данным “Ъ”, уже несколько раз отказывалась утверждать обвинительное заключение в отношении трех предполагаемых сообщников госпожи Оськиной.

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля. Однако тогда заседание пришлось отложить, поскольку судья Александр Меркулов изложенные следствием доводы счел неубедительными для избрания меры пресечения. В четверг соответствующие доказательства суду были представлены и госпожу Оськину заочно арестовали на два месяца. Ее адвокат комментировать ситуацию отказался.

Как считают в правоохранительных органах, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было хорошо спланировано, а причастные к этому лица сделали все, чтобы затруднить их поиски.

Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн руб., а по факту оказалась лишь 21 тыс. Впрочем, изначально речь в этом деле шла о банальной краже, о которой и поступило заявление в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району.

Первой в рамках расследования допросили и. о. председателя правления «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая сообщила, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Однако полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. Сомнения в возможности кражи усилились после того, как выяснилось, что в ту ночь камеры видеонаблюдения по какой-то причине якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту мошенничества.

Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, стали еще более весомыми, когда было установлено, что руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии.

В итоге, по версии полиции, хозяева разработали план, решив в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

По данным “Ъ”, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта». Однако прямых доказательств против нее тогда не было. При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а затем Мособлбанке, где она в 2012 году стала заместителем председателя правления (в мае 2014 года банк попал под санацию).

Впрочем, для следствия госпожа Оськина была фактически недоступна с самого начала. В 2018 году, после краха банка, по некоторым данным, она уехала в Ригу, где якобы до сих пор проживает. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство в 2020 году. 13 мая этого года ее объявили в федеральный, а 14 июля — в международный розыск.

В свое время успели скрыться от следствия и еще два фигуранта — Дарья Гнездич (в феврале 2021 года ее экстрадировали из Сербии) и ее тогдашний советник Олег Олдман. Последнему заочное обвинение предъявили в октябре 2018 года, а еще через полгода объявили в международный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года.

К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич). Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб.

По данным “Ъ”, следствие уже несколько раз направляло в прокуратуру обвинительное заключение в отношении предполагаемых сообщников Анастасии Оськиной, но надзорный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ.

В последний раз это произошло в июне 2021 года.

Отметим также, что все четыре бывших топ-менеджера «Евростандарта» фигурируют и в продолжающемся расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб.

Олег Рубникович