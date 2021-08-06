Лукашенко объявил джихад Литве

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с рабочими Ошмянского колюче-проволочного завода предупредил Литву о готовности отомстить за братьев-мусульман, которые, по его словам, подвергаются избиениям и пыткам на белорусско-литовской границе. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на телеграм-канал президентской пресс-службы «Пул Первого».

«Безбожная, или, как говорят наши братья, кафирская Литва ответит за массовый геноцид мусульман на границе. Кровью подавятся эти подонки. Этот безмозглый Науседа скоро увидит, как из Ирака крепкие, прошедшие войну мужики возьмут на военной части около Островца оружия разного и черепа литво-фашистских карателей будут лежать в куче, а все эти любители ввести незаконные санкции против нашего клочка стабильности и независимости будут висеть на центральных площадях. И мы не сможем братьев остановить, если конечно бывшая Литовская ССР не пересмотрит своё поведение по отношению к мусульманам, и, самое главное, к братьям для каждого последователя ислама — белорусам. Особенно в области поставок калийных удобрений и закупки электроэнергии», — сказал глава государства.

Также Лукашенко высказался про защиту белорусско-российской границы от нелегальной миграции:

«Охрана границ от нелегальной миграции дорого обходится нам. Например, Россию и её границы я защищаю уже 27 лет. Кремлю стоит очень щедро оценить вклад в безопасность их страны, а то прошла инициатива от узбекских и таджикских коллег в 10 раз увеличить количество авиарейсов в мою Беларусь», — отметил он.

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