Легенды о волшебной долине и Шамбале

Однажды один местный охотник, блуждая на заснеженном склоне горы Дхаулагири в Гималаях, обнаружил дверной проем в огромной скале. Пройдя через него, он оказался в красивой долине, украшенной зелеными рисовыми полями, деревнями и красивым монастырем.

С незапамятных времен на протяжении всей человеческой истории практически во всех культурах существовали сказки о мистических и волшебных местах, затерянных где-то вдали.

Мы, как вид, по-видимому, от природы любим такие истории, эту идею о развитой цивилизации или чудесном городе, скрытом от нас за пределами того, что мы знаем.

Одна из таких историй, которая передавалась из поколения поколению на протяжении тысячелетий, это история о Шамбале. Чаще всего рассказывалось о том, что это некий фантастический город, спрятанный в Гималаях, считающийся изысканным царством красоты и волшебства и при этом доступный лишь избранным.

Само название "Шамбала" происходит от санскритского слова, означающего "место мира" или "место тишины", хотя на протяжении веков оно носило бесчисленное множество других имен, включая такие названия как Запретная земля, страна белых вод, Чистая Земля, Страна Сияющих Духов, Страна Чудес и многие, многие другие, и на протяжении тысячелетий она была частью истории народов Тибета.

Город Шамбала, который, как там говорят до сих пор, реально существует где-то между Гималаями и пустыней Гоби, обычно описывается как своего рода Рай на Земле, чудесное место вечного мира, любви и счастья. Здесь нет ни войн, ни бедности, ни болезней, ни голода, нет печали, гнева или боли.

Это место изобилия и величественной красоты, где все вечно молоды и здоровы, логово просветленных, говорящих на их собственном священном языке, царство, где никогда не становится холодно или темно, и где его обитатели вечно существуют в состоянии абсолютного совершенства и блаженства. Короче говоря, это воплощение земного совершенства тибетского буддизма.

Часто говорят, что Шамбала находится в загадочном месте под названием "Долина Голубой Луны", и в книге Джеймса Хилтона 1933 года "Lost Horizon" так описывается эта долина:

"Долина была не чем иным, как уединенным Раем удивительного плодородия, в котором перепад высот в несколько тысяч футов охватывал весь промежуток между умеренным и тропическим климатом. Посевы необычайного разнообразия росли тут в изобилии и прилегали друг к другу, и ни один дюйм земли не оставался без ухода.

Вся возделанная территория простиралась, наверное, на дюжину миль, шириной от одной до пяти, и хотя она была узкой, ей посчастливилось принимать солнечный свет в самое жаркое время дня. Атмосфера действительно была приятно теплой даже без солнца, хотя небольшие ручейки, орошавшие землю, были ледяными от снега.

Глядя на огромную горную стену, Конвей снова почувствовал, что в этой сцене есть величественная и изысканная опасность; если бы не природный барьер, вся долина давно стала бы озером, которое постоянно питалось бы с ледниковых высот вокруг него.

Вместо этого через них текло несколько ручьев, чтобы наполнять водохранилища и орошать поля и плантации с дисциплинированной добросовестностью, достойной инженера-сантехника. Вся эта конструкция была почти сверхъестественной удачливой до тех пор, пока конструкция каркаса не подвергалась воздействию землетрясений или оползней."

Есть также много пророчеств, написанных в древних текстах, вращающихся вокруг Шамбалы, часто упоминающих этот город как место, где однажды произойдет последняя битва между Тьмой и Светом, из которой свет возобладает и откроет Золотой век добра и просветления для всего мира.

Другая альтернативная версия этой легенды заключается в том, что однажды мир будет разрушен ужасной катастрофической войной и насилием, и останется только Шамбала – как святилище посреди разрушения. А после этого появится просвещенный Царь, который отважится выйти и осветить мир светом еще раз.

Один из исследователей Шамбалы в 1920-х годах по имени Эдвин Бернбаум так писал об этом:

"На протяжении веков люди Тибета и Монголии верили в существование Шамбалы, где линия просвещенных царей, как говорят, охраняет высшую мудрость на время, когда все духовные ценности внешнего мира будут потеряны в войнах и разрушениях. Затем, согласно пророчеству, великий царь выйдет из этого святилища, чтобы победить силы зла и установить золотой век."

Все это звучит как довольно приятное место, но загвоздка в том, что одна из самых распространенных легенд, окружающих Шамбалу, заключается в том, что это не то место, куда может попасть каждый. Согласно преданиям, долина и ее город каким-то образом (магическим или духовным) скрыты от мира смертных и недоступны никакими материальными средствами, которыми мы располагаем.

В самом деле, часто говорят, что Шамбала, хоть и существует как что-то материальное на земле, но находится за пределами нашего физического плана, за пределами наших глаз, где-то между нашим миром и следующим, доступным только через великую чистоту сердца, медитацию, духовное продвижение, чрезвычайно хорошую карму или просветление.

Иначе вы туда не попадете.

Другими словами, только достойные могут войти в долину и Шамбалу, а еще одна легенда гласит, что пройти туда можно даже не физически, а с помощью духовных поисков. И когда вы сделаете это, вы окажетесь в месте, которое будет выглядеть для вас как что-то реальное, что вы можете потрогать руками.

Несмотря на это глубокое убеждение, что Шамбалу нельзя достичь одним физическим путешествием, это не остановило людей от попыток поехать в Гималаи и найти вход в чудесную долину. Есть истории о людях, решившихся на это, и некоторым, якобы, удалось достичь в этом успеха.

Одна такая история была опубликована антропологом Хелен Вальборг в ее книге под названием "Символы Вечной Доктрины: От Шамбалы до Рая", в которой она описывает охотника, который нашел Шамбалу совершенно случайно:

"Блуждая в скрытой долине под заснеженными склонами массива Дхаулагири, одинокий охотник из региона Долпо услышал эхо пения лам (религиозный наставник в буддизме) и барабанного боя. Этот простой человек последовал за звуком музыки к ее источнику, который привел его к дверному проему в огромной скале.

Пройдя через него, он оказался в красивой долине, украшенной зелеными рисовыми полями, деревнями и красивым монастырем. Люди, жившие в этой долине, были мирными и счастливыми, и они оказали охотнику теплый прием, убеждая его остаться. Он был в восторге от их блаженного существования, но вскоре ему захотелось вернуться к своей семье и привезти их насладиться прекрасной долиной.

Жители предупредили его, что обратного пути в долину он не найдет, но он был полон решимости уйти. Когда он выходил через дверь в скале, он принял меры предосторожности и повесил свое ружье и туфли рядом со входом, чтобы отметить это место. Он уверенно пошел в свою деревню за женой и детьми, но когда вернулся с ними к тому же самому месту, то лишь обнаружил свое ружье и туфли, висящие рядом с глухой каменной стеной".

Жители западных стран, когда услышали легенды о Шамбале, тоже захотели найти путь туда. В 1833 году венгерский ученый-востоковед Александр Чома де Кёреш (он же Шандор Кёрёси Чома) утверждал, что нашел "сказочную страну на севере, расположенную между 45 и 50 градусами северной широты". Это, по признанию многих, явно подразумевало Шамбалу.

В конце 19 века, поиск Шамбалы был главной целью движения теософии и Теософского общества, учрежденного известной в те годы оккультистом-спиритуалистом Еленой Блаватской. Она утверждала, что побывала в Шамбале и изучала там различные эзотерические верования, а также приобрела там удивительные способности.

В 1920-х годах российский философ-мистик-художник Николай Рерих на протяжении пяти лет путешествовал по Тибету и Гималаям, якобы просто для изучения местности, но, по слухам, это была его попытка найти Шамбалу. Во время этих своих путешествий Рерих зашел так глубоко, куда до него не заходил еще ни один другой белый человек, проникнув в мир, который долгое время был изолирован от остальной цивилизации.

Именно здесь, в этом холодном далеком царстве, он якобы нашел серию древних книг или свитков, укрытых в отдаленных монастырях, которые, по его словам, указали путь к мистическому городу.

Еще одна известная экспедиция на поиски Шамбалы была проведена в 1920-х годах человеком по имени Глеб Бокий, главным большевистским шифровальщиком и одним из начальников советской тайной полиции. Бокий отправился туда вместе со своим другом писателем Александром Барченко, который надеялся найти волшебный город в попытка обнаружить путь в общество совершенного коммунизма.

Они надеялись, что тайная мудрость затерянного города позволит им каким-то образом найти секрет "совершенных коммунистических существ", но экспедиция оказалась бесплодной, а запланированное продолжение в 1924 году так и не сдвинулось с мертвой точки.

Были и другие экспедиции на поиски Шамбалы и среди них особенно примечательны те, которые якобы проводились нацистами во время Второй мировой войны. Но, насколько известно, ни одной из этих экспедиций так и не удалось найти ни долину, ни мистический город.

Несмотря на заявления о том, что некоторые люди в самом деле попадали в Шамбалу, никто так и не смог предоставить доказательства его существования или даже определить его точное положение на карте. Фактически, его предполагаемое местонахождение обсуждалось веками, и даже древние тексты не смогли прийти к единому мнению относительно его общего положения на Земле.

В конце концов, эта затерянная Шамбала и сейчас остается такой же загадочной и недоступной, какой была всегда.