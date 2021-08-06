Мачу-Пикчу был построен раньше, чем считали ученые

Ученые уже не один десяток лет пытаются понять, когда конкретно был построен Мачу-Пикчу, город цивилизации инков, расположенный высоко в Андах.

Новое исследование показало, что Мачу-Пикчу был заселен раньше, чем считалось до сих пор.

Испанские конкистадоры, которые уничтожили государство инков в начале 16 столетия, не нашли город Мачу-Пикчу. Затерянный город, расположенный на вершине горного хребта на высоте около 2.5 км, обнаружился только в начале 20 века — на древний город наткнулся археолог Хайрем Бингхем. Это место до сих пор сохраняет немало тайн.

В рамках новой научной работы ученые произвели радиоуглеродное датирование двух с половиной десятков человеческих зубов и костей, найденных в пещерах и могилах Мачу-Пикчу. Анализ показал, что город был построен как минимум на два десятка лет раньше, чем до сих пор считали исследователи.

Как отметил профессор Ричард Бергер из Йельского университета (США), ранее считалось, что люди начали жить в Мачу-Пикчу в 1450 году. Однако новый анализ показал, что город был постоянно заселен уже начиная с 1420-х годов.

– Ранее мы отталкивались от испанских колониальных записей, когда говорили о возрасте Мачу-Пикчу, однако новый радиоуглеродный анализ показал, что город был заселен ранее, чем мы считали, — пояснил профессор.