Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в Думе предложили увеличить длительность часа до 75 минут

В ходе заседания Госдумы депутат «Единой России» Ирина Гусева напомнила коллегам о предложении Дмитрия Медведева начать переход на четырехдневную рабочую неделю. Она подчеркнула, что все проведенные ранее эксперименты в различных странах мира показали рост производительности труда и улучшение морального климата в коллективах. Также она уточнила, что важно сохранить размер оплаты труда при сокращении рабочей недели на один день.

«Лично мне было бы неприятно, если бы от меня требовали производительности как за сорок рабочих часов, а платить стали бы за тридцать два», — сказала Гусева.

Ее выступление вызвало одобрение коллег, зал разразился громкими аплодисментами. Законопроект сейчас находится на изучении в парламентском комитете по социальной политике. Список предприятий, которые первыми перейдут на четырехдневку, станет известен позже.

Сразу после выступления Гусевой слово взял Артур Чилингаров: «Еще мои родители жили по принципу «пятилетку в четыре года». Я всю жизнь следую этому правилу, даже сейчас стараюсь работать только четыре дня в неделю, таким образом, у меня появляется дополнительный день, который я могу провести с семьей».

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