 

Меган Маркл надела на интервью астрологические кулоны в честь детей: где найти такие же

05.08.2021, 15:26, Разное
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Многие ждали, что в честь 40-летия Меган Маркл покажет себя миру, и это случилось. 4 августа герцогиня Сассекская пообщалась с актрисой Мелиссой Маккарти, видео их интервью появилось на сайте фонда Меган и Гарри Archewell. Главным посылом Маркл стало объявление о новой инициативе – международной кампании по наставничеству “40×40”. Суть в том, что 40 мировых знаменитостей и активистов, включая Стеллу Маккартни, Эдварда Эннинфула и других, дадут 40-минутную консультацию 40 женщинам, возвращающимся к работе.

Меган Маркл

Порадовавшись доброй душе Меган, поклонники обратили внимание и на ее “лук”. В особенности – украшения, которые по традиции несли тайный смысл. Для первого появления на публике после вторых родов – дочь Лилибет Диану она родила два месяца назад – Меган выбрала необычные кулоны, дающие отсылку к ее детям. Абстрактные украшения выполнены в виде знаков Зодиака – Тельца (в честь знака 2-летнего Арчи, рожденного в мае) и Близнецов (в честь Лилибет, рожденной в июне). Аксессуары стоимостью 1785 долларов разработаны брендом из Лос-Анджелеса Logan Halliwell и доступны в 14-каратном золоте с бриллиантами или белыми сапфирами.

Украшение знака Лилибет – БлизнецыУкрашение знака Арчи – ТелецЭти украшения – далеко не единственные в коллекции Меган, которыми она давала тайные знаки во время своих выступлений. Так, еще будучи беременной во второй раз, она приняла участие в записи передачи канала ABC. На ее шее красовался кулон Awe Inspired в форме знака феминисткого движения: сжатый кулак как символ борьбы и сопротивления, заключенный в  круг – зеркало Венеры – как символ женщины. Женская тема присутствовала и в речи Меган Маркл во время эфира: она затронула тему женщин, потерявших работу во время пандемии, и рассказала, в каком мире бы хотела воспитать дочь.

А летом 2019 года, задолго до рождения Лилибет Дианы, Меган дважды представила украшения в честь мужа Гарри и сына Арчи. В июле на Уимблдоне на шее герцогини висела цепочка с буквой “А”, а в сентябре того же года на US Open Меган сменила ее на два медальона с буквами “A” и “H” на каждом из них.



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