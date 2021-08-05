После траура: королева Летиция с мужем и дочерьми улетела на Майорку

В минувшее воскресенье испанская королевская семья прибыла на остров Майорка, но не только для отдыха, но и для выполнения своих прямых обязанностей. 1 августа Ее Величество посетила церемонию закрытия местного кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest, где ей было доверено вручить главную награду победителю. А накануне 48-летняя королева вышла в свет с 53-летним супругом, королем Филиппом, а также дочерьми – 15-летней наследной принцессой Леонор и 14-летней инфантой Софией. Все вместе они посетили Центр интерпретации природного парка Сьерра-де-Трамонтана (90-километровый горный хребет на севере острова) и святилище Льюк.

Для прогулки королева и ее дочери выбрали светлые образы в голубых тонах: Летиция была в синем платье-халате бренда Adolfo Dominguez, будущая королева Леонор – в голубом мини-платье бренда & Other Stories, ее младшая сестра – в белом платье-рубашке с поясом. При этом девочки выбрали одинаковую обувь – соломенные эспадрильи с лентами.

Принцесса Леонор, король Филипп, королева Летиция и инфанта София Принцесса Леонор, король Филипп, королева Летиция и инфанта София

Напомним, в конце июля испанский HOLA! сообщил о смерти родной бабушки (по отцовской линии) 48-летней королевы Летиции. Мария дель Кармен Альварес дель Валле или Менчу дель Валле, как ее чаще называли, скончалась в своем доме в поселке Сардедо в провинции Астурия на 94-м году жизни. Ее Величество была очень близка с ней, к тому же та повлияла на выбор профессии Летиции. Женщина скончалась вскоре после последнего выхода Летиции с мужем и дочерьми в свет.

Несмотря на свою медийность, в свет Менчу выходила крайне редко: лишь в мае 2017 года она присоединилась к внучке и посетила церемонию первого причастия своей правнучки, принцессы Софии. Подробнее о биографии Менчу дель Валле мы писали здесь.

Похороны состоялись 28 июля в Сардеу. На церемонии прощания присутствовали почти все родственники Менчу, в том числе ее сестра Марисоль, сын Хосе Ортис (он же является отцом королевы Летиции), его нынешняя супруга Ана Тогорес, его дочь и сестра королевы Тельма Ортис и другие. Сама Летиция похороны пропустила.

Сын Менчу Альварес Хосе Ортис и ее сестра Марисоль на похоронах, 28 июля 2021 года