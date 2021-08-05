Скандалы: Дмитрия Мазепина разоблачили мытари

Федеральная налоговая служба доказала, что «Уралхим» пытался скрыть от государства почти полмиллиарда налогов

Приватизация прибылей и социализация убытков точно не отечественное изобретение: во всем мире есть примеры компаний чьи акционеры относятся к убыткам как к ответственности, которую должно нести общество. А прибыль корпораций рассматривают исключительно в интересах акционеров, то есть своих. Но когда компании терпят неудачу, ответственность за последствия – убытки и восстановление – ложится на широкую общественность.

Ряд российских компаний творчески развивают «успешный» международный опыт – так, что воротилы западного капитализма смотрятся на их фоне застенчивыми школьницами.

В начале июля Арбитражный суд Москвы отказал АО «ОХК «Уралхим» в попытке оспорить доначисление 454 596 908 руб налогов, включая недоимку, пени и штрафы. Претензии к компании возникли по результатам выездной налоговой проверки за 2014-2016 гг., проведенной МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3, в результате которой были выявлены значительные нарушения и сознательное занижение налогооблагаемой базы «Уралхима» с участием её материнских структур, находящихся на Кипре и Британских Виргинских Островах. В октябре 2019 г. ФНС вынесла решение № 19-14/3/031 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которое компания неоднократно, хотя и безуспешно, пыталась оспорить в суде.

Есть в русском языке устаревшее, но все равно сохранившее зловещую окраску слово «мытари», хотя, в переводе на современный язык, оно означает всего лишь «сборщиков налогов» или «таможенников». И если про проблемы «Уралхим» с таможенной службой пока ничего не известно, то с налоговиками подчиненные Дмитрия Мазепина судились долго и упорно, хотя и безуспешно. Так что их попытку отстоять неуплату налогов можно вполне назвать «мытарствами», тем более что история судебного разбирательства, начавшегося в 2020 г., скорее всего будет продолжена. Как сообщает издание «Компания», в пресс-службе АО «ОХК «Уралхим» заявили, что судебное решение они считают необоснованным и намерены обжаловать его в следующей апелляции.

Немного контекста: в результате проверки ФНС было установлено, что АО «ОХК «Уралхим» нарушило несколько статей налогового кодекса при выплате в 2014 году дивидендов иностранной компании «Agrochem Invest Limited», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) и являющейся её конечным бенефициаром. Выплаты производились через транзитные иностранные компании «Uralchem Holding P.L.C.» и «CI-Chemical Invest Limited», зарегистрированные в Республике Кипр. При проведении данных манипуляций, руководство «Уралхим» начислило и удержало налог на доходы по ставке 5%, установленной Соглашением об исключении двойного налогообложения между Российской Федерацией и Республикой Кипр. При этом компания была обязана применять ставку налога 15%, установленную российским законодательством, ввиду отсутствия аналогичного соглашения с БВО. Нарушение повлекло неуплату налога с доходов только за 2014 год в размере 285 млн руб. ФНС удалось доказать суду, что конечным получателем дивидендов действительно являлась «Agrochem Invest Limited». Суд, как уже было сказано, полностью поддержал выводы налоговиков.

То есть, по их мнению происходило следующее: прибыль предприятия, завышенная за счет неуплаты налогов, выводилась в офшор в интересах конечного бенефициара. И речь не об островной компании с никому не известным названием – имя контролирующего акционера «Уралхима» как раз всем известно. Можно возразить в том духе, что, да, в налоговом законодательстве имеются свои лазейки, редкая компания ими бы не воспользовалась. Заработали деньги, захотели переложить в свой карман, получилось-не получилось, другой вопрос. Но проблема в том, что «Уралхим» не приносит прибыли (не путать с выручкой): как раз она у «Уралхима» за прошлый год даже немного увеличилась и достигла 82,8 миллиарда рублей, продемонстрировав шестипроцентный рост, но чистый убыток при этом составил 45,9 миллиарда рублей, хотя годом ранее компания показала 50,4 миллиарда рублей прибыли! А общий рублевый долг принадлежащего Дмитрию Мазепину предприятия по итогам 2020 года вырос в два раза и достиг 493,9 миллиарда рублей, как ранее сообщала Lenta.ru со ссылкой на официальную отчетность компании. В такой ситуации вывод прибыли это не просто перекладывание из корпоративного кармана внутри страны в свой заграничный: руку запускают в изрядно истончившиеся карманы сотрудников предприятия, а также государства, в лице налоговых органов.

Для людей верующих, Мыта́рства, или «таможенные посты», это места посмертного испытания души, на каждом из которых мытниками, взыскиваются определенные виды грехов. Отсылка к истокам русского языка было бы не вполне уместной, если бы судебные разбирательства «Уралхима» с налоговиками, неожиданным образом, не перешли бы из налоговой в моральную плоскость. В ходе процесса представители «Уралхима» упирали на то, что уплата налоговой недоимки может поставить под угрозу финансовую устойчивость компании. А в качестве доказательств своего финансового состояния, компания представила в суд бухгалтерский баланс по состоянию на 30 апреля 2020 г. Согласно этому документу, принятому к рассмотрению судом, основные средства компании составили 23 млрд. руб, запасы – 4 млрд. руб, дебиторская задолженность – 17 млрд. руб, денежные средства – 13 млрд. руб, при кредиторской задолженности в 306 млрд. руб и непокрытом убытке на сумму в 31 млрд. руб. при выручке в 28 млрд. руб.

Со своей стороны, председательствующий судья в резолютивной части решения, опубликованной в начале июля, сделал упор на то, что 18-кратная разница между кредиторской задолженностью «Уралхима» и дебиторской свидетельствует о возможном нарушении баланса публичных и частных интересов. А в случае принятия обеспечительных мер по просьбе истца, т.е. «Уралхима», и последующего отказа в удовлетворении исковых требований ФНС, необоснованно завышенные добровольные выплаты компании в пользу офшорного конечного собственника нанесут непоправимый ущерб обязательствам компании перед бюджетом, которые, как известно, дело недобровольное. Или, говоря по старинке, «бенефициару – бенефициарово» было выплачено сверх всякой меры, а вот «кесарю – кесарево» с большими недоимками.

Оправдывая нежелание гасить долг в бюджет, заявитель зачем-то указал на необходимость несения таких расходов, как затраты на профилактику коронавирусной инфекции COVID19 (71 млн. руб в месяц) и задолженность перед поставщиками и подрядчиками (2,5 млрд. руб). Но суд пришел к выводу, что кроме отражения данных сумм в ходатайстве и бухгалтерской справке, заявитель не представил ни одного документа, подтверждающего реальную необходимость несения указанных расходов. И решил, что у «Уралхима» более чем достаточно денежных средств для покрытия не только налоговой задолженности, но также и исполнения всех обязательств. При этом суд отклонил доводы общества на обязательства по профилактике коронавируса как недоказанные. Что, по идее, должно заинтересовать уже Роспотребнадзор.

Все это было бы не так интересно – в конце концов, все в одной стране живем и всё понимаем – если бы сам «Уралхим», оказываясь в позиции взыскивающего, а не выплачивающего, не вёл себя совсем по-другому. Так, в марте 2021 года по иску «Уралхима», суд ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Томет» и, по ходатайству истца, назначил арбитражного управляющего. В недавнем интервью управляющий Анатолий Селищев заявляет:

«В отчете о финансовом состоянии предприятия я сделал вывод о том, что стоимость активов «Томета» в девять раз ниже его долга в сумме 87 миллиардов рублей, и поэтому предприятие является неплатежеспособным».

Очень интересное утверждение: получается, что долг в 87 млрд. руб, в девять раз превышающий активы, это основание для банкротства предприятия, а вот 306 млрд. руб долга самого «Уралхима» в 18 (!) раз превышающие его дебиторку, это нормальная, рабочая ситуация. Было, кажется, в одной небезызвестной книге сказано про песчинку в глазу другого, на которую обращает внимание обладатель полноценного глазного бревна. При таком уровне закредитованности «Уралхима», который продолжает расти за счёт новых заимствований, в том числе у «Сбера», компания направляет существенные суммы на «благотворительность», а конкретнее на спонсорство гоночной команды Формулы-1 Haas F1 Team, в которой выступает сын Дмитрия Мазепина Никита Мазепин. Ранее его спортивные амбиции стоили бюджету компании примерно 479 млн руб. в период с сентября 2019-го по октябрь 2020 года. Как отмечает «Компания», этой суммы вполне хватило бы, чтобы покрыть налоговые долги «Уралхима» перед государством.

Если верить отчету о штатной численности за апрель 2020 года, в «Уралхиме» работало 6 770 работников, с фондом оплаты труда в размере 750 млн. руб, то есть сумма налоговых претензий составит больше половины годового заработка всех сотрудников, при том, что их причиной стала выплата конечному бенефициару, возврата которой не ожидается. Последователи марксизма ещё называют это «социализм для богатых, капитализм для бедных»: как бы бездарно не управлялась компания, сокращение прибыли акционера-собственника не допускается любой ценой, а от убытков страдают рядовые работники предприятия (увольнять, если что, будут именно их), но и все общество. Социалисты видят в этом основную причину небезызвестной «классовой борьбы», однако собственник «Уралхима» ей не особо интересуется, зато уделяет время и ресурсы борьбе на гоночном треке. Остается только добавить, что инвестиции «Уралхима» «в спорт» по определению бессмысленные и безвозвратные: никакой реальной рекламной отдачи от спонсорства проигрышной команды «формулы» нет и быть не может: на рынке химических удобрений мотивация для совершения покупок отличается от рынка пива или сладкой газировки. Хотя, наверное расходы на увлечение сына основного акционера «Уралхима» можно провести по категории «благотворительность» или «корпоративная социальная ответственность»: может быть 479 миллионов это не такая высокая цена за то, чтобы Мазепин-младший гонял во Франции, а не по улицам российских городов.

Роман Кротов