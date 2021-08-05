 

Ксения Бородина о возможном примирении с Курбаном Омаровым: “Такое не прощают”

05.08.2021, 11:50, Разное
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Месяц назад 38-летняя российская телеведущая Ксения Бородина в беседе со своими подписчиками подтвердила, что свободна и больше не живет со своим 40-летним мужем Курбаном Омаровым. Вероятно, супруги сейчас находятся на стадии бракоразводного процесса, хотя Ксения не говорит о формальной стороне вопроса. Накануне ведущая снова приоткрыла дверь в свою жизнь и поделилась подробностями ее нового этапа. В сторис она ответила на вопросы подписчиков, причем они были удивлены такой откровенности со стороны Бородиной.

Так, Ксения заявила, что планирует официально вернуть свою фамилию Бородина, и опровергла информацию, что перед разводом оформила дом на свою маму. По ее словам, недвижимость была записана на нее с самого начала. Высказалась она и о младшей дочке, которая родилась в браке с Омаровым:

Ей тяжело. Я много разговоров с дочкой провела. Много тепла и ласки дала. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает, – ответила Ксения на вопрос, как девочка отнеслась к тому, что ее родители не живут вместе.

А вот про почти бывшего мужа и возможном воссоединении с ним Ксения написала следующее:

При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то, что 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь – такая штука, но нет!.. Нужно ли давать второй шанс? Как показала практика, люди этого не ценят, поэтому лучше не надо.

При этом неудачными свои два брака она не считает:

Ни один свой брак я не считаю проигрышем. Это бесценный опыт и прекрасные детки. Я в хороших отношениях с первым мужем. Просто я не терплю многие вещи ради того, чтобы быть женой. В людях плохо разбираюсь – это факт.

Курбан Омаров и Ксения БородинаКсения Бородина с дочерьми

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров познакомились в 2012 году на вечеринке у общих знакомых. После двух лет дружбы между ними завязался роман. 3 июля 2015 года влюбленные сыграли пышную свадьбу. За шесть лет брака у них родилась дочь Теона, которой сейчас пять лет. Также у Ксении есть 12-летняя дочь Маруся от предыдущего брака с предпринимателем Юрием Будаговым, а у Курбана – сын от прошлого брака.

О разладе в семье 38-летней телеведущей и ее 40-летнего супруга Курбана Омарова начали говорить в начале лета. Якобы причиной тому стал мимолетный роман Курбана с участницей реалити-шоу “Дом-2”. Ведущая не комментирует эту версию. Курбана и раньше обвиняли в том, что он изменяет жене, а супруги не раз ставили отношения на паузу, но через какое-то время вновь съезжались.



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