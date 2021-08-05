 

В Москве введут плату за фотографии в парках

05.08.2021, 8:51, Разное
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Постановлением Сергея Собянина с 1 сентября во всех парках и скверах столицы вводится плата за фотографирование на территории этих объектов. В документе уточняется, что мера действует независимо от устройства, которым проводится съёмка и жанра фотографий.

Своё решение мэр столицы пояснил желанием наполнить фонд, из которого финансируются работы по благоустройству города. По подсчётам муниципального управления статистики, мера может приносить в год до 5 млрд рублей.

«Все заметили, как похорошела Москва за последнее десятилетие. Город стал современнее и экологичнее. Нам удалось преобразовать уже имевшиеся и создать новые общественные пространства. Ежегодно открываются новые парки и скверы, проводятся активные работы по их благоустройству. Наш успех замечен не только москвичами, но и гостями из России и других стран мира. Чтобы и дальше поддерживать все объекты в надлежащем состоянии, а также создавать новые, необходимы значительные финансовые вливания. Сегодня мы решили не перекладывать это бремя на плечи всех москвичей, а брать плату с тех, кто делает фотографии в парках. Такое решение я и муниципальные депутаты считаем справедливым и в духе времени», – отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что гражданам, желающим оплатить свои фотографии, не придётся проходить бюрократические процедуры. Во всех столичных парках эффективно работают системы видеонаблюдения и распознавания лиц. Квитанции будут приходить им онлайн, а средства списываться с банковских карт. О тарифах на фотографирование граждан оповестят дополнительно. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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