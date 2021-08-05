 

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет пригрозил России новыми санкциями из-за Украины

05.08.2021, 4:16, Разное
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Если РФ использует “Северный поток – 2” для агрессивного давления на Украину, Берлин выступит в поддержку санкций на уровне ЕС, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

    01.08.2021  Автор Александр Дельфинов

Кандидат в канцлеры ФРГ от консерваторов Армин Лашет с визитом в Польше

Кандидат в канцлеры ФРГ от входящего в правящую коалицию консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) пригрозил России санкциями в случае ее давления на Украину с использованием газопровода “Северный поток – 2”. “Если РФ вновь будет вести себя агрессивно по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза”, – заявил он в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном в субботу, 31 июля.

Поддержка Украины должна быть приоритетом

По словам Лашета, таким образом можно гарантировать, что “Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия”. Соглашение между Германией и США, согласно которому Берлин обязуется принять меры в ответ на возможную агрессию РФ против Украины, “предоставляет нам инструмент для того, чтобы совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность”.

Как подчеркнул кандидат в канцлеры, “поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии”. “Также важно дать РФ понять, что для нас неприемлемы ее нарушения международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на собственной территории”, – отметил преемник Ангелы Меркель на посту председателя ХДС.

Соглашение ФРГ и США по “Северному потоку – 2”

21 июля стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины.

Обе страны будут также стремиться сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа.

28 июля компания-оператор “Северного потока – 2” Nord Stream 2 AG заявила о готовности газопровода на 99 процентов.



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