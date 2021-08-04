ГАЗ перестанет выпускать автомобили под маркой “Соболь”

Горьковский автомобильный завод с 15 августа 2021 года перестанет выпускать свою линейку автомобилей под маркой “Соболь”.

По словам представителей предприятия, решение связано с тем, что у людей слово “Соболь” уже не ассоциируется с милым и пушистым зверьком, а всё чаще вызывает отторжение, ввиду того, что такую фамилию носит один из оппозиционных политиков.

“Сами понимаете, что против Соболь возбуждены уголовные дела, также установлена её причастность к экстремистским организациям, а основные наши клиенты – это простые россияне, которые не поддерживают всяких оппозиционеров. Поэтому от греха подальше лучше изменить название”, – пояснили в пресс-службе ГАЗ.

Новое название для грузовика будет выбрано голосованием среди работников автозавода. Приоритетным названием в руководстве компании назвали вариант “Медведь”, ассоциирующийся с бывшим и нынешним главами правительства России.

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