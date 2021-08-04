Модель, загоравшая топлес, о снимках с мужем принцессы Евгении и его реакции: “Он сказал, что волноваться не о чем”

Новый день – новый комментарий о щекотливой ситуации с супругом принцессы Евгении. История, начавшаяся в минувшие выходные, постепенно набирает обороты. Вчера на защиту Джека Бруксбэнка встала его свекровь Сара Фергюсон, а сегодня прервала молчание одна из “спутниц” мужчины на том судне модель и стилист Эрика Пелосини. Девушка дала эсклюзивный комментарий таблоиду Daily Mail, который, собственно, и обнародовал те самые скандальные снимки:

Я обычно не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Знаю, что это не выглядит как что-то достойное Джека и его семьи. Его окружали три женщины, а жены не было рядом… Из-за этого люди сделали поспешные выводы, и мне очень обидно, что люди так подумали. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку, – принесла она публично свои извинения.

Также Эрика поспешила заверить, что они с Джеком только друзья и коллеги:

Судя по опубикованным фото, я могу понять, что многие их могут неправильно истолковать. Я топлес, Мария [Буччелатти] обнимает его, и Рэйчел [Залис] тоже очень красива, но все не так. Мы просто друзья и коллеги по работе. И мы прекрасно провели выходной под итальянским солнцем. Джек – мой очень дорогой друг, я знаю его много лет. Если бы я знала, что нас фотографируют, я бы не стала раздеваться и оделась бы получше.

Она добавила, что осознает риски для брака Джека и Евгении, и рассказала о том, что мужчина много говорил о своей семье, особенно о тоске вдали от них. В конце разговора с журналистом Эрика сказала, что Джек ее успокоил после публикации тех снимков и убедил, что причин для беспокойства нет:

Джек говорил о своем сыне и показывал нам его фотографии. Малыш просто потрясающий, а он – очень гордый отец. Он говорил, как ему грустно быть вдали от принцессы Евгении и сына. Когда у тебя есть маленький ребенок, ты хочешь быть с ним все время, поэтому я думаю, что Джеку было довольно сложно находиться в Италии вдали от него… Мы быстро поболтали, но Джек сказал, что беспокоиться не о чем. Я чувствовала, что у него крепкие отношения со своей женой. Она знает, что ничего не происходит и что он просто весело провел время с подругами. Она может ему доверять.

Эрика Пелосини

Напомним, 2 августа весь мир облетели фотографии 35-летнего Джека Бруксбэнка, опубликованные Daily Mail. На кадрах супруг принцессы Евгении весело проводит время в компании девушек, некоторые из которых загорали топлес, на судне у берегов острова Капри. В тех краях мужчина оказался не просто так: на острове в выходные прошел благотворительный звездный бал — летний гала-концерт UNICEF. Многим подобная компания супруга принцессы показалась странной, хотя явных доказательств неверности на фото нет. Принцесса Евгения, отменившая крестины их сына, пока публично не отреагировала на эти снимки.

Евгения и Джек познакомились больше 10 лет назад, а женаты с 12 октября 2018-го. В 8:55 утра 9 февраля этого года супруги впервые стали родителями: принцесса родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Мальчика назвали Августом. Кстати, Евгения ведет довольно открытый Instagram-блог. Там она делится кадрами с прогулки с сыном по Грин-парку, а недавно они с мужем посетили презентацию книги британской телеведущей и бизнесвумен Поппи Джейми, которая прошла в Лондоне.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк Принцесса Евгения и Джэк Бруксбэнк с сыном Августом