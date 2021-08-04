 

Из-за дефицита украинцев экспертов на передаче “Время покажет” заменят армянами

04.08.2021, 19:31, Разное
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Журналисты “Новой газеты” в ходе проведённого расследования установили, что последние полгода “Первый канал” начал поиск этнических украинских политологов в Москве для своих внутренних телепередачи “Время покажет”. Из-за нехватки квалифицированных кадров каналу пришлось повысить гонорары в три раза, но и это не давало нужного количества участников для эфира.

По словам внутреннего источника издания, на “Первом канале” руководство решило незаметно заменить украинских политологов армянами. Постепенно в течение трёх месяцев удалось заместить всех украинцев таким образом, что зрители политических передач не увидели разницы.

“У нас есть участник “Правого сектора” и “СС Галичина” Армен Малкоян, бывший снайпер батальона “Азов” Шаава Гарасоян, эксперт по внутренней политике Украины Ашот Бурджладзе, украинский этно-националист Гиви Багдасоян и многие другие”, — рассказал нам источник “Первого канала”.

“Новая газета” также провела опрос среди аудитории политических передач “Время покажет” и “60 минут”, не замечали ли они ничего странного за последнее время, 82% ответили, что нет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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