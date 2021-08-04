Тимати, Егор Крид, Оксана Самойлова с детьми и другие на вечеринке в честь 36-летия Джигана

В понедельник Джигану (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) исполнилось 36 лет. Утро 2 августа началось для Джигана с поздравлений самых близких: дети прочитали папе стихотворение, а супруга подарила ювелирное украшение – цепь с бриллиантами и подвеской в виде первой буквы его имени на латинице (G). Оксана также поздравила мужа в Instagram:

@iamgeegun тебе сегодня 36! Я знаю, что этот год был очень важным для тебя, и еще я знаю, что у тебя все получилось) Я хочу, чтобы так было всегда, чтобы все твои желания сбывались, цели достигались и мечты осуществлялись) Я горжусь тобой, и ты сам знаешь, как гордятся тобой наши дети))) И пусть мы всегда дарим друг другу такие “стихи”, у нас есть все, о чем можно мечтать)) Просто будь счастлив каждый день)) Ну и, конечно, желательно на расслабоне и на чиле))

Будний день не стал для рэпера помехой отметить день рождения в кругу родных и друзей. На шумную вечеринку собрались десятки гостей, в том числе коллеги по цеху: Тимати, Егор Крид, Гуф (Алексей Долматов), The Limba (Мухаметали Ахметжанов), Эльдар Джарахов и многие другие. Также на празднике присутвовала жена именинника, 33-летняя Оксана Самойлова, и их дети: 10-летняя Ариэла, 6-летняя Лея, 4-летняя Майя и годовалый Давид.

Джиган, Оксана Самойлова с дочерью, Егор Крид и другие гости вечеринки Джиган с сыном Давидом Джиган, Оксана Самойлова и Тимати Джиган, Тимати и DJ MEG Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Темой вечеринки, фотографии с которой появились в сети только сегодня, стал мем “На расслабоне, на чилле”, автором которого является сам Джиган. Также неавно он вместе с Тимати, Кридом и другими артистами записал фит “На чиле”, поэтому неудивительно, что весь вечер был посвящен этому треку. Место праздника было оформлено в пляжном стиле с досками для серфинга и фотозоной из песка. Дресскод был соответствующий: если девушки были в коротких открытых платьях, то мужчины – в шортах и рубашках с яркими гавайскими принтами. Кульминацией вечера стал роскошный салюти и торт в виде боксерской бело-голубой груши.

Прошлый год, как написала Оксана в поздравлениии, и правда был для артиста непростым. Напомним, в том году Оксана Самойлова собиралась развестись с Джиганом (женаты они с 2012-го): в марте 2020-го он шокировал общественность странными роликами и неадекватным поведением, позднее выяснилось, что причиной тому могло стать биполярное расстройство. По данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля, но развод не состоялся и паре удалось сохранить отношения, в первую очередь, ради детей. 12 декабря они отметили 8-ю годовщину со дня свадьбы, и Оксана выразила надежду, что их союз с Джиганом после трудностей станет еще крепче.

Накануне первого дня рождения их сына Оксана разоткровенничалась и впервые детально рассказала о первых сутках после его появления на свет в феврале 2020 года в Майами. Оказалось, Самойловой необходимо было экстренно сделать кесарево сечение, а после она целый день не видела младенца — он все это время находился в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей, так как при рождении у него не раскрылось одно легкое.

Джиган и ST Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Гуф Rakhim, Джиган и The Limba Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Егор Крид с гостьями вечеринки