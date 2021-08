Звезда “Секса в большом городе” Джон Корбетт и Бо Дерек поженились после 20 лет отношений

60-летний актер Джон Корбетт сообщил, что женился на своей давней возлюбленной, 64-летней актрисе и модели Бо Дерек. Звезда сериала “Секс в большом городе” рассказал о радостном событии в новом эпизоде шоу The Talk, который вышел вчера, 3 августа. Он признался, что они с Бо тайно сыграли свадьбу еще в прошлое Рождество.

Джерри, я не могу поверить, что забыл сказать тебе, что под Рождество мы поженились. Мы с Бо поженились! – обратился актер к ведущему Джерри О’Коннеллу.

Я заметил твое кольцо и собирался что-то сказать, но не в прямом эфире, но вау, поздравляю!, – ответил тот.

По словам Джона, они с Бо не хотели придавать это событие огласке и делать из этого что-то грандиозное, но прошлый год был таким тяжелым, что им хотелось, чтобы он запомнился хоть чем-то приятным:

Знаете, мы довольно закрытые люди. Мы не делали объявления. Все наши друзья и семья знали, но это первый раз, когда кто-либо из нас сказал что-либо публично об этом, потому что на самом деле у нас не было возможности. Итак, ты мой приятель, и теперь я думаю, что рассказываю всей Америки или всему миру. Спустя 20 лет мы решили пожениться. Мы не хотели, чтобы 2020 год стал тем, на что все оглядываются и ненавидят… давайте сделаем из этого периода хоть один приятный момент.

Джон Корбетт и Бо Дерек проживают вместе с 2002 года в Санта-Барбаре, детей у них нет. Бо Дерек, настоящее имя которой Мэри Кэтлин Коллинз, – американская актриса и фотомодель, известная по многочисленным съемкам в журнале Playboy. Ранее она была замужем за американским кинорежиссером и продюсером Джоном Дереком. После его смерти в 1998 году на 72-м году жизни Бо приписывали романы с Полом Маккартни, Кифером Сазерлендом и Тедом Тернером, но подтверждения этим слухам так и не было.

