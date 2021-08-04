Два туриста потеряли сознание в лесу, а через 2 часа очнулись в своем автомобиле

Эта история на днях опубликована на сайте американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера:

Мы побежали, пытаясь добраться до нашей машины, но это чувство нас преследовало. Когда мы обошли один из поворотов, мы услышали неземной крик, похожий на нечто среднее между скрежетом металлом о металл и нестройным хоровым криком.

Два туриста в Национальном лесу Джефферсона в штате Вирджиния (США) испытали странное ощущение, сопровождающееся громким звуком “металл о металл”. Они потеряли сознание, а через 2 часа очнулись в своей машине.

Я и моя подруга заядлые туристы. Недавно в июле мы отправились в очередное путешествие и решили первоначально разбить лагерь в нашем любимом месте к западу от национального леса Шенандоа. Здесь тихо, полная глушь, и отсюда открываются совершенно захватывающие виды на Шенандоа и части национального леса Джорджа Вашингтона на западе.

Первый день и вечер здесь прошли хорошо и без приключений, хотя мы не очень хорошо спали из-за повышенной влажности. На следующее утро мы решили отправиться в поход в часть национального леса Джефферсона, в которой мы оба никогда раньше не были.

Он состоит из трасс для квадроциклов и около десятка кемпингов, но есть одна тропа, которая ведет к старой пожарной вышке, по которой мы всегда хотели пройти. Это место было примерно в 45 минутах езды от нашего кемпинга, в основном по проселочным дорогам.

Когда мы приехали туда, первое, что бросилось в глаза, было то, насколько пустынны были местные кемпинги. На самом деле мы не разбили там лагерь накануне вечером как раз потому, что слышали, что это место обычно сильно забито туристами и мы решили, что нам там не хватит места. Однако теперь мы видели, что там было занято всего два кемпинга из всех.

В одном месте была старая иссохшая палатка и куча мусора, словно кто-то пробыл здесь какое-то время, но когда мы приехали, он уже ушел оттуда. В другом находилась молодая женщина, она устанавливала небольшую туристическую палатку. На стоянке стояли всего две машины – одна с прицепом, другая поменьше.

Мы поставили нашу машину на стоянку и начали разбирать наше снаряжение, когда к нам подошла эта женщина и спросила, знаем ли мы где именно начинается эта тропа. Я сказал ей, что мы читали, что она ответвляется примерно на 100 ярдов из одной из трасс для квадроциклов, но мы не были на 100% уверены, какой именно.

Поскольку я начал ощущать от этого места довольно странные флюиды, я надеялся, что эта женщина пойдет вместе с нами, но она просто поблагодарила нас и потом ушла в том направлении, где предположительно начиналась тропа.

Потом мы оба двинулись в путь и прошли вверх и вниз по нескольким трассам для квадроциклов, пока не нашли ту самую тропу. Мы видели, как два квадроцикла проезжали мимо нас в какой-то момент, но в остальном не встретили здесь никого, включая женщину, которая вышла сюда раньше нас.

Примерно за час мы поднялись на вершину горы, где стояла пожарная башня. Это старая металлическая конструкция, и вам нужно подняться по узкой лестнице, чтобы добраться до нее. Мы встали, осмотрелись, сделали несколько снимков и двинулись вниз (честно говоря, вид оттуда был не очень приятным).

Примерно на полпути вниз очень внезапно все вокруг словно застыло, исчезли птицы и перестали летать насекомые, воцарилась мертвая тишина. И я не знаю, как выразить это словами, но мне казалось, что древность леса искривляется и это сокрушает нас. Я чувствовал себя пойманным в ловушку и загнанным в угол. Моя подруга и я посмотрели друг на друга и потом молча заторопились к выходу с тропы.

Мы побежали, пытаясь добраться до нашей машины, но это чувство нас преследовало. Когда мы обошли один из поворотов, мы услышали неземной крик, похожий на нечто среднее между скрежетом металлом о металл и нестройным хоровым криком.

И мы кое-что увидели, впрочем, я только мельком увидел это, прежде чем мы потеряли сознание. Я не знаю, как это описать, кроме того, что оно выглядело огромным, несмотря на то, что явно не занимало много физического места и двигалось в изгибах и вспышках. У него не было цвета, это было похоже на зло и пустоту. Я, наверное, воспринимал это всего на полсекунды, прежде чем моя память полностью ушла в никуда.

Когда мы очнулись, мы сидели в нашей машине, и оказалось, что прошло два часа, что вдвое больше, чем нам требовалось, чтобы добраться с горы до парковки. Не знаю, потеряли ли мы сознание или просто наша память каким-то образом заблокировала воспоминания этих двух часов. Те две машины стояли рядом с нами на стоянке, а на территории кемпинга по прежнему стояли только две палатки.

Однако той женщины не было в ее палатке и это место теперь выглядело заброшенным, как и первая палатка. С тех пор я все время думаю о ней и потратил массу времени, пытаясь выяснить, пропал ли кто-нибудь из людей в этом месте во время нашей поездки туда.

Мне и моей подруге потребовалось несколько месяцев, чтобы нормально поговорить о том дне. Мы все еще любим ходить в походы, но, честно говоря, с тех пор, как это произошло, у нас не было возможности снова побывать в Аппалачских лесах. Мне любопытно, был ли у других подобный опыт.