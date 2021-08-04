Оккультные тайны параллели 33

Все мы знаем, что число 33 — это не просто число, и мы не можем не связать его со многими интересными фактами, которые придают ему некоторую загадочность.

Например, 33 года было возрастом Иисуса на момент его смерти, это самая важная степень, которую дает масонство, и это количество позвонков, составляющих человеческий позвоночник, а у человеческой стопы, среди прочего, 33 сустава.

Еще одна интересная тема для обсуждения — параллели 33 северной и 33 южной. Ученые часто называют круги широты параллелями, потому что они параллельны друг другу, то есть любые две параллели повсюду находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.

Многие утверждают, что расположение зданий на этой линии имеет тесную связь с масонством, религиозными общинами и тайными обществами, но есть множество исторических фактов, которые приписывают загадочным местам, подобным этим.

В северном полушарии рассматриваемая параллель проходит через крупные города США, такие как Лос-Анджелес, Феникс, Даллас или город Розуэлл, район, известный своей историей с предметами, связанными с НЛО.

Любопытно, что Джон Ф. Кеннеди был убит на 33 параллели в городе Даллас. Некоторые считают, что его параллель была выбрана специально для убийства Кеннеди.

Любопытно, что его брат Роберт также был убит на 33 параллели в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе.

Президент США Франклин Д. Рузвельт также умер около 33-й параллели. В Кесарии Филипповой, недалеко от 33-й параллели, Иисус Христос предсказал свою смерть.

Огни Феникса, о которых сообщали тысячи людей в небе над городом, были одним из самых массовых наблюдений НЛО в истории, по словам свидетелей двух отдельных событий с НЛО. Город Феникс расположен на 33-й параллели.

Но существует еще одна загадка, связанная с параллелью 33. Первый ядерный взрыв произошел в Аламогордо, штат Нью-Мексико, на параллели 33.

На африканском континенте, в городке Касабланка, расположенном в Марокко, на 33-й параллели расположено большое квадратное и шестиугольное пирамидальное сооружение.

Знаете ли вы, что именно 33-й президент США атаковал два японских города ядерными бомбами? Оба этих города находились на 33-й параллели.

У Персидского залива есть несколько интересных качеств: в древней Месопотамии, ныне современный Ирак, где была колыбель шумерской цивилизации , это место, где 33-я параллель к северу является местом слияния двух рек, Тигра и Евфрата.

Некоторые библейские тексты предполагают, что именно в этом месте находился Эдемский сад. В настоящее время этот район не похож на уровень Эдема из-за множества конфликтов в этом районе.

Знаете ли вы, что Багдад расположен на 33° 33‘ северной широты и дворец Саддама Хусейна был построен именно на этом месте? Древний город Дамаск в Сирии также соответствует этой параллели. Страны, подобные Ирану и Афганистану, проходят по параллели 33.

Кейптаун, Южная Африка и Сидней в Австралии также соответствуют загадкам.

Что, пирамид нет? Ну… есть, если мы пройдем по 33-й параллели от Ближнего Востока до Дальнего Востока, мы действительно сможем найти сказочную Белую пирамиду, которая расположена примерно в 60 милях к юго-западу от Сиань.