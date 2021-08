«Евреи – белые?»

В Амстердаме встретились евреи-сторонники MAGA и BLM

В то время когда в мире растет число антисемитских инцидентов, а некоторые группы защиты прав меньшинств возражают против того чтобы рассматривать евреев как жертв, новая выставка в Амстердаме исследует вопрос о так называемых “еврейских привилегиях”

Голландские евреи рассказывают о проблемах идентичности в видеоинсталляции, показанной на выставке «Zijn Joden Wit?». Один из них говорит: “Я определенно пользуюсь привилегиями белого человека”.Credit: Aldus’ Producties

Avshalom Halutz

Jul. 29, 2021

Была ли Анна Франк “белой”? В прошлом году социальные сети всколыхнул гневный твит чернокожего американца, который был в ярости из-за того, что американская школьная система не рассказывает ни о каких геноцидах, кроме Холокоста.

Многие люди отреагировали с такой же яростью не только потому, что он использовал значок-изображение среднего пальца рядом с именем Анны Франк, но и потому, что он называл ее «Бекки» – уничижительный термин, обычно используемый чернокожими американцами для обозначения политически оторванной от жизни белой женщины, не знающей о собственных привилегиях. Однако его твит стал вирусным.

Но как случилось, что сегодня все больше и больше людей видят Анну Франк – одного из самых известных символов страдания и жертвенности, которая подверглась расистским преследованиям со стороны нацистов во время Холокоста – как привилегированного белого человека?

Керидо ван Франк утверждал, что евреи на Западе находятся в уязвимом положении: число инцидентов, связанных с антисемитизмом, растет, но организации солидарности с меньшинствами исключают евреев [из числа меньшинств-жертв преследований].

Как бы то ни было, быть евреем в наши дни в Амстердаме нелегко. Как будто недостаточно было бурных демонстраций во время боевых действий ХАМАС-Израиль в мае и шума по поводу антисемитских посланий, распространяемых членами крайне правой партии, город в настоящее время полон плакатов, ставящих евреев в центр общественного внимания.

Граффити «Спасем Газу», нанесенное на рекламу выставки «Zijn Joden Wit?» в Амстердаме в прошлом месяце. Credit: From the twitter account of Chantal Suissa-Runne

Эти плакаты, напечатанные в черном и белом цветах, можно увидеть на каждом углу. И они несут провокационный посыл: «Евреи – белые?»

В стране с историей кровавого расизма, с явно белым большинством населения, в которой осталось лишь крошечное еврейское меньшинство, эти плакаты вызывают вопросы у прохожих, которые быстро проходят мимо них. Подмигивают ли они группам белых националистов? Собираются ли здесь снова судить евреев по расовому признаку?

42-летний Гидеон Керидо ван Франк, самопровозглашенный «гей, цисгендерный еврей», один из кураторов новой коллективной выставки под названием «Zijn Joden Wit?» («Евреи – белые?») в Еврейском историческом музее, в центре Еврейского культурного квартала, не был удивлен такой реакцией.

«Люди были немного шокированы, но мы знаем, что эти плакаты намеренно грубые и предназначены именно для того, чтобы вызвать реакцию», – сказал Керидо ван Франк, который на своей основной работе является старшим пресс-атташе Музея Ван Гога, в интервью из своего дома. «Мы не привыкли видеть слово «еврей», гордо красующееся на городской площади, за исключением случаев, когда речь идет о еврейской литературе или еврейской культуре.

«Этот вопрос вызывает дискомфорт», – добавил он. «С другой стороны, я не встречал никаких экстремистских ответов. Единственное, что я заметил, это то, что кто-то нарисовал розовым баллончиком «Спасти Газу» поверх одного из плакатов. Это было интересно, потому что это связано с проблемами, которые решает выставка».

Две кипы на стенде в центре выставки – на одной надпись «Трамп, сохраним Америку великой», а на другой – «Жизни черных имеют значение». Credit: Tijl Akkermans

За короткое время с момента открытия, эта небольшая выставка сумела произвести фурор в средствах массовой информации и среди местных политиков. Понятно почему. Керидо ван Франк и его голландские партнеры – еврейский ученый и социальный предприниматель Ливнат Фабер (чьи родители – тунисские израильтяне) и Ануша Нзуме, еврейский писатель и актриса (чей отец приехал из Африки, а мать – из России), использовали её чтобы поднять взрывоопасные социальные проблемы, которые обычно не обсуждаются в Нидерландах.

Среди прочего, в застекленном стенде в центре экспозиции лежат две кипы: на одной напечатано «Трамп, сохраним Америку великой», а на другой – «Жизни черных имеют значение». На стене рядом с ними – тексты, описывающие историческое участие еврейских групп и лидеров в освободительных движениях, реклама, размещенная в New York Times еврейскими организациями в поддержку движения BLM, антисемитские карикатуры, которые публиковались в голландских СМИ, и картина американского художника, который призывает BLM включить евреев в свою деятельность.

«В левых кругах сегодня трудно провести различие между израильским и еврейским вопросом, и люди не заинтересованы в обсуждении угнетения еврейского меньшинства в рамках более широкой дискуссии о меньшинствах»

Напротив – видеоинсталляция с голландскими евреями из разных стран. происхождения, пола и социального класса, отвечающими на вопросы интервью. Их заявления, наложенные на драматическую музыку, включают: «Я определенно пользуюсь привилегиями белого человека», «То, что вы видите сегодня, – это то, что евреи являются наивысшим примером привилегий белых», «Если вы посмотрите на историю, евреев часто помещали в отдельную категорию [людей]», «Я чувствую, что я принадлежу к меньшинству», «Нет, евреи не белые», «Да, я действительно белый, но белые ли евреи?»

Куратор выставки Гидеон Керидо ван Франк. Credit: Tiepes

Керидо ван Франк и его партнеры также провели несколько мероприятий в Амстердаме, которые включали обсуждения, интервью и призывы к сотрудничеству между группами меньшинств. В День Кети Коти (неофициальный праздник, посвященный дате отмены рабства в Суринаме в 1863 году) проводилось специальное мероприятие, на котором голландские евреи и небелые меньшинства вместе готовили еду и обсуждали свою боль.

В основе выставки лежит авторское мнение Керидо ван Франк, опубликованное два года назад в левом еженедельнике Vrij Nederland. В нем он утверждал, что евреи на Западе находятся в уязвимом положении: число инцидентов с применением насилия, связанных с антисемитизмом, растет, но организации солидарности меньшинств исключают евреев [из числа меньшинств-жертв преследований].

Часть крайне правых рассматривает евреев как «фальшивых» белых, которые загрязняют и угрожают белому обществу, и общество в целом познакомилось с лозунгом белых националистов «Евреи не заменят нас» после протеста белых националистов в Шарлоттсвилле четыре года назад. В то же время многие из прогрессивных левых считают евреев неотъемлемой частью привилегированного и репрессивного белого истеблишмента, который правит небелыми, и израильская оккупация играет в этом свою роль.

Старый антисемитизм

Несмотря на скромные размеры выставки, она обостряет дискуссии, которые возобновились в Соединенных Штатах после избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году. В том же году Эмма Грин опубликовала в The Atlantic эссе под названием «Белые ли евреи? В своем эссе Грин показала, что чем громче люди были за или против Трампа, тем больше американские евреи чувствовали себя атакованными как правыми, так и левыми. Основываясь на парадоксальном восприятии евреев обоих лагерей, она подняла вопрос о том, действительно ли евреев можно считать белыми. По ее словам, «белый» – это не определение, напрямую связанное с цветом кожи, а категория, которая представляет силу.

Еврейский исторический музей в Амстердаме, в центре Еврейского культурного квартала. Credit: Nichon Glerum

Дискурс о противопоставлении черных и белых по сути своей является американским. И, если евреи интегрировались в американское общество и «стали белыми» не только из-за цвета кожи, но и из-за повышения социального статуса, то Трамп и события, произошедшие во время его президентского срока, заставили многих из них опасаться, что их еврейство снова сделало их уязвимыми. «Белые ли евреи?» – это еще один способ спросить: «Неизвестное будущее – будет ли безопасным для евреев?» – написала Грин.

Когда вопрос сформулирован на иврите, «Белые ли евреи?» может приводить в бешенство. Это определенно звучит бессвязно и грубо для израильтян, которые привыкли к дискуссиям об этнической принадлежности и расовой динамике среди граждан-евреев, чьи предки происходили из разных частей мира, многие из которых не считались бы белыми в западном расовом дискурсе, и которые имеют широкий диапазон цветов кожи, от светлого до темного.

Керидо ван Франк, который родился в Тель-Авиве у голландских родителей, которые совершили алию из Голландии, но вырос в Нидерландах своей матерью (его отец остался в Израиле и живет в Рамат-ха-Шарон), говорит: «Ясно, что ответ таков: что у евреев много происхождения и оттенков. Но мы могли бы подойти к вопросу с другой стороны – политически. Евреи – белые или небелые с политической точки зрения? Обладают ли они властью и привилегиями белых или они все еще составляют меньшинство?»

Подобно беспокойству еврейской общины в Соединенных Штатах или чувству небезопасности британской еврейской общины после возобновления заигрывания с антисемитизмом Лейбористской партии при Джереми Корбине, Керидо ван Франк говорит, что будущее евреев в Нидерландах также находится под сомнением. «Можно сказать, что большинство евреев в Нидерландах имеют хорошее финансовое положение и являются частью мейнстрима», – говорит он. «Но сейчас это похоже на то, как это было в конце 19 века, и мы знаем, куда нас завела история. Можем ли мы доверять большинству, когда оно говорит, что вы – часть нас? И как долго оно будет оставаться таким и при каких условиях?»

Привилегия евреев-ашкенази иногда выражается в способности «сойти за белых». Но разве это привилегия – уметь выглядеть белым больше, чем белый?

“Точно. Наша привилегия выражается в нашей способности мимикрировать. Когда я иду по улице, я могу представить, что я обычный белый голландец или что я натурал, и люди поверят мне. Это действительно своего рода привилегия, но разве это хорошо для меня?» – говорит Керидо ван Франк.

Фотографии и тексты, представленные на выставке. Credit: Tijl Akkermans

с выставки «Zijn joden Wit?» в Еврейском культурном квартале в Амстердаме. Credit: Tijl Akkermans

С тех пор, как он написал свое мнение, парадоксальная ситуация, в которой оказались евреи в Европе, только усугубилась из-за пандемии коронавируса и возникших вокруг нее теорий заговора, а также критики Израиля после всех тех разрушений и смертей, которые он принес в Газу.

«В левых кругах сегодня трудно провести различие между израильским и еврейским вопросом, и люди не заинтересованы в обсуждении угнетения еврейского меньшинства в рамках более широкой дискуссии о таких меньшинствах, как черные, мусульмане, женщины, ЛГБТК и палестинцы», – говорит Керидо ван Франк. «Проблема в том, что есть люди, которые относятся к евреям с точки зрения старого антисемитизма. Евреи ниже нас, но они также меньшинство, обладающее властью. Они контролируют СМИ. Они становятся богатыми за счет других. Похоже, они олицетворяют сильных и жестоких».

Вы решили сравнить положение евреев с положением ЛГБТ-сообщества.

«ЛГБТ, если они успешны, привлекательны, богаты, модны и имеют хорошую работу, могут быть частью мейнстрима. Но что, если ты ещё и араб? Что, если ты черный и бедный? Ты не знаешь что будет, и когда эта ситуация изменится. Определение “белый” меняется. Будут ли потомки мигрантов из Северной Африки, которые интегрируются в общество, считаться белыми? А сможешь ли ты стать снова небелым?

Видеоинсталляция, в которой голландские евреи из разных стран происхождения, пола и социальных слоев отвечают на вопросы интервью. Credit: Tijl Akkermans

«Кроме того, подобно геям, которые живут с травмой сокрытия своей сексуальной ориентации, белый еврей – даже если он или она никогда не подвергался насилию и даже если он пользуются привилегиями, аналогичными привилегиям других белых, – несет коллективную травму Холокоста”

Еще одним элементом восприятия евреев как привилегированных белых является «усталость от Холокоста» в современных левых кругах.

«Люди левой ориентации думают, что евреи доминируют в историческом повествовании о жертве», – говорит он. «Люди говорят, что им надоело это слышать. Теперь они хотят поговорить о страданиях других людей – о рабстве, о преследовании ЛГБТ, о других геноцидах. Утверждают, что все внимание получают евреи. Что они пользуются всеми привилегиями угнетенных и преследуемых. Я очень надеюсь, что эта выставка поможет начать диалог, сотрудничество и принятие евреев левыми движениями, в том числе в следствие понимания роли евреев и их вклада в эти движения на протяжении всей истории».