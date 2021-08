Мужчина ее мечты: Сара Джессика Паркер и Крис Нот на съемках продолжения “Секса в большом городе” в Нью-Йорке

Это случилось! Фанаты главной пары сериала “Секс в большом городе” ликуют – на новых кадрах со съемочной площадки продолжения полюбившейся миллионам истории, которая теперь получит название “История продолжается…” (And Just Like That…), появился Крис Нот в роли Джона Престона. Участие 66-летнего актера в сериале было под большим вопросом и оставалось большой интригой для поклонников телешоу. Но благодаря папарацци, которые почти покадрово фиксируют происходящее на съемках, тайны теперь никакой нет.

Судя по фото, Сара Джессика Паркер и Крис Нот репетируют сцену, которая разворачивается на одной из улиц Нью-Йорка, и изображают ссору. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: кто-то считает, что это просто рядовая неурядица между супругами, либо же они разведены (или в процессе развода) и выясняют отношения. Является ли причиной тому бывшая “идеальная” жена Престона Наташа, которую мы видели на площадке несколько дней назад, неизвестно.

Напомним, в течение 10 лет с момента выхода последнего фильма, в котором четыре подруги проводят отпуск в Абу-Даби и где Кэрри встречает своего бывшего Эйдана, обсуждались разные варианты развития судьбы Кэрри и Бига. По одной из версий, Мужчина ее мечты умирает от инфаркта, а Кэрри справляется с потерей. Видимо, такой поворот событий сценаристы не решились осуществить.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот

Напомним, что 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет.

В конце июля в сеть попали первые кадры главных героев сериала, в том числе мужей Шарлотты и Миранды, а также гей-пары Стэнфорда и Энтони. К тому же мы впервые увидели, какими выросли дети Шарлотты и Миранды. Как выглядят и чем занимаются актеры культового сериала конца 90-х – начала нулевых, можно посмотреть здесь.