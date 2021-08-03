 

Новозеландский трансгендер обвинила русских в своём провале на Олимпиаде

03.08.2021, 11:31, Разное
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Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, неудачно выступившая в весовой категории свыше 90 килограммов (не смогла поднять штангу ни в одной из трёх попыток), обвинила представителей России в своём поражении.

Спортсменка отметила, что ей неприятно смотреть, как представители Олимпийского комитета России обманным путём попали на игры и завоёвывают медали. 

«Олимпийский спорт – чистый спорт. Россия абсолютно не соответствует этим идеалам. Они регулярно принимали мельдоний и за счёт этого получали преимущество над соперниками. Это крайне непорядочно, тем более, когда все соревнующиеся рядом знают об этом. Не понимаю, как сами русские могут выходить на одну арену и не испытывать угрызений совести. Я бы точно не смогла соревноваться, зная, что я мошенничаю», – отметила тяжелоатлетка.

Также Хаббард посетовала на травлю в соцсетях и СМИ, исходящую от российских болельщиков и журналистов.

«Я не понимаю по-русски, но чувствую этот буллинг и их никчемные комментарии. Кроме того, они постоянно показывают меня в неприглядном виде в своих телепередачах. А я ведь просто жертва, родившаяся с неправильным полом. Мне нужно сочувствовать», – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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