Подростки-блогеры TikTok напакостят — и наутек!

Вряд ли найдется нынче пользователь интернета, не встречавший на его просторах упоминаний про TikTok. Разве что те, кто в танке с особо толстой броней.

Эта соцсеть, вызывающая отвращение у взрослых, полюбилась подросткам. Причем самым, мягко говоря, не обремененным интеллектом. Однако ж даже эти малоразвитые «детки», дико ржущие над совершенно тупыми приколами, прекрасно понимают, что можно, а что нельзя. При этом стремление выделиться среди себе подобных толкает их на съемку дебильных шалостей и просто аморальных поступков.

Понятно, снять прикольный случай не так легко. Гораздо проще создать его самим. Надо только придумать какую-нибудь пакость, быстренько сделать видео и спрятаться.

Именно так сделала юная видеоблогерша из Екатеринбурга. И не надо говорить, что девочка в 11 лет, не понимает, что произойдет, если сбросить с восьмого этажа полную бутылку масла. Да не просто так, а специально на прохожих. Подросток — это не дошколенок, не способный оценивать последствия своих поступков.

Почему же девица взяла для своей «шутки» именно масло, а не воду? Да очень просто: с водой таких роликов и без нее хватает. Прекрасно знала тиктокерша, как сложно потом бороться с масляными пятнами на одежде. О том, что килограммовой бутылкой, брошенной с 20-метровой высоты, можно убить человека, деточка, конечно, не задумывалась. Как отметил один из очевидцев, речь уже не об испорченных вещах, приколистка «могла жизнь погубить». По счастливой случайности этот снаряд все-таки не упал человеку на голову.

Свидетели происшествия пытались вызвать участкового и полицию, но тщетно. Пришлось им самим заняться расследованием. Заметив девочку, выглядывающую с балкона, люди вычислили подъезд и квартиру. Мать была дома и, хотя дочь начала отпираться, пообещала побеседовать с ней.

Три дня назад такие же бологерши лет 10-ти снимали для TikTok свои танцы, да не где-нибудь, а на екатеринбургском мемориале «Черный тюльпан», установленном в честь воинов, погибших в Афганистане и в Чечене. Как сообщает Е1, это произошло в ночь на 30 июля. Эти школьницы тоже понимали недопустимость такого поступка, поскольку, увидев, что прохожие снимают их самих, тут же сбежали.

Вряд ли полиция их ищет, несмотря на доступный во ВКонтакте ролик с этими плясками. А недурно бы местным правоохранным органам вникнуть в эти происшествия, не дожидаясь таких вопиющих случаев, как под Челябинском. Там девушки-подростки умудрились жарить сосиски на вечном огне мемориала погибшим в Великую Отечественную войну и при этом матерились в ответ на замечания прохожих. Полиции пришлось пообещать, что их поставят на учет.

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