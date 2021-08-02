 

Подростки-блогеры TikTok напакостят — и наутек!

02.08.2021, 11:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вряд ли найдется нынче пользователь интернета, не встречавший на его просторах упоминаний про TikTok. Разве что те, кто в танке с особо толстой броней.

Эта соцсеть, вызывающая отвращение у взрослых, полюбилась подросткам. Причем самым, мягко говоря, не обремененным интеллектом. Однако ж даже эти малоразвитые «детки», дико ржущие над совершенно тупыми приколами, прекрасно понимают, что можно, а что нельзя. При этом стремление выделиться среди себе подобных толкает их на съемку дебильных шалостей и просто аморальных поступков.

Понятно, снять прикольный случай не так легко. Гораздо проще создать его самим. Надо только придумать какую-нибудь пакость, быстренько сделать видео и спрятаться.

Именно так сделала юная видеоблогерша из Екатеринбурга. И не надо говорить, что девочка в 11 лет, не понимает, что произойдет, если сбросить с восьмого этажа полную бутылку масла. Да не просто так, а специально на прохожих. Подросток — это не дошколенок, не способный оценивать последствия своих поступков.

Почему же девица взяла для своей «шутки» именно масло, а не воду? Да очень просто: с водой таких роликов и без нее хватает. Прекрасно знала тиктокерша, как сложно потом бороться с масляными пятнами на одежде. О том, что килограммовой бутылкой, брошенной с 20-метровой высоты, можно убить человека, деточка, конечно, не задумывалась. Как отметил один из очевидцев, речь уже не об испорченных вещах, приколистка «могла жизнь погубить». По счастливой случайности этот снаряд все-таки не упал человеку на голову.

Свидетели происшествия пытались вызвать участкового и полицию, но тщетно. Пришлось им самим заняться расследованием. Заметив девочку, выглядывающую с балкона, люди вычислили подъезд и квартиру. Мать была дома и, хотя дочь начала отпираться, пообещала побеседовать с ней.

Три дня назад такие же бологерши лет 10-ти снимали для TikTok свои танцы, да не где-нибудь, а на екатеринбургском мемориале «Черный тюльпан», установленном в честь воинов, погибших в Афганистане и в Чечене. Как сообщает Е1, это произошло в ночь на 30 июля. Эти школьницы тоже понимали недопустимость такого поступка, поскольку, увидев, что прохожие снимают их самих, тут же сбежали.

Вряд ли полиция их ищет, несмотря на доступный во ВКонтакте ролик с этими плясками. А недурно бы местным правоохранным органам вникнуть в эти происшествия, не дожидаясь таких вопиющих случаев, как под Челябинском. Там девушки-подростки умудрились жарить сосиски на вечном огне мемориала погибшим в Великую Отечественную войну и при этом матерились в ответ на замечания прохожих. Полиции пришлось пообещать, что их поставят на учет.

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Amnesty International признала Егора Бероева жертвой карательной медицины

20.07 / Золотой горшок полковника Сафронова – Личное мнение

06.08 / Джастин и Хейли Бибер приняли крещение на озере в Айдахо: фото из личного архива пары

16.03 / В Коммунарке появится образовательный кластер с возможностью дистанционного обучения

01.07 / Володин обсудил с Рахмоном развитие отношений России и Таджикистана

31.05 / Как использовать цветную тушь для ресниц: модные идеи трендового летнего макияжа

08.12 / «Беременная?»: Поклонники раскритиковали выбор наряда Кудрявцевой для «Песни года»

06.08 / От новой чумы в Китае умер первый человек

14.09 / Медики назвали «утренний» напиток, очищающий кровь от сахара и холестерина

12.09 / Названы способные вызывать рак сладости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика