В День ВДВ власти Москвы введут QR-коды на купание в фонтанах

Власти Москвы продолжают вводить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В столице продолжат действовать введённые ранее эпидемиологические мероприятия, в частности, запрет на проведение массовых акций и флешмобов. В качестве исключения городские власти приняли решение разрешить гулянья 2 августа. В эту дату отмечается день ВДВ.

Однако, несмотря на положительное решение мэрии, всем участникам праздничных мероприятий следует соблюдать общие меры, введённые в столице, а именно, с учётом особенностей праздника, доступ к фонтанам, будет предоставляться только при предъявлении QR-кода.

«Десантники – гордость России, это наша сила, мощь и обороноспособность страны. Поэтому мы просто не вправе отказывать им в праздновании профессионального праздника. Однако вместе с этим для нас остаётся ключевым вопрос здоровья москвичей и вопрос противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Поэтому перед купанием в фонтане каждый десантник должен предъявить сертификат с QR-кодом о наличии прививки против коронавируса. Люди без сертификата не будут допущены к купанию», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города добавил, что нарушители постановления будут оштрафованы на 5 тысяч рублей.

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