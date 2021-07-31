Чистая прибыль Сбера за 1-е полугодие 2021 года составила 629,8 млрд руб.

А чистая прибыль Сбера за 2 квартал 2021 года составила 325,3 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

29 июля 2021

29 июля 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2021 года и по состоянию на 30 июня 2021 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Финансовый директор Александра Бурико отметила:

«Результаты первого полугодия 2021 года отражают быстрое восстановление Российской экономики и лидирующую позицию Сбера на финансовых рынках. Мы заработали 629,8 млрд рублей чистой прибыли и достигли рентабельности капитала выше 25%.

Во втором квартале мы увидели высокую потребительскую и транзакционную активность, оживление корпоративного кредитования. Операционный доход до резервов Группы Сбер вырос за отчетный квартал на 22,8%. Мы существенно нарастили объем нашего банковского бизнеса при заметном улучшении качества кредитного портфеля. Главным драйвером остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7% и превысил 10 трлн руб.

Наш платежный бизнес продолжил расти опережающим темпом: операционный доход в 1 полугодии увеличился на 24.1% г/г. за счет роста доли безналичного оборота и транзакционной активности. Высокие темпы роста также продемонстрировали сегменты рискового страхования и управления благосостоянием.

Нефинансовый бизнес быстро масштабируется благодаря использованию объединяющих элементов и единой технологической платформе. Выручка сегмента за первое полугодие превысила 74 млрд рублей, увеличившись в 3 раза.

Динамика бизнеса за первое полугодие формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза по рентабельности капитала свыше 22%».

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за отчетный период

Чистая прибыль Группы1 составила 629,8 млрд руб. за 6 месяцев (+119,3% г/г) и 325,3 млрд руб за 2 квартал 2021 года (+95,1% г/г);

Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 28,54 руб. за первое полугодие (+113,3% г/г) и 14,34 руб. (+84,3% г/г) за 2 квартал 2021 года;

Рентабельность капитала2 за 6 месяцев составила 25,3% (+12,8пп г/г), за 2 квартал 2021 года составила 25,8% (+11,5пп г/г);

Розничный кредитный портфель превысил 10 трлн руб., +7,0% за отчетный квартал или +11,2% за первое полугодие 2021 года;

Чистые комиссионные доходы выросли на 30,9% г/г за 2 квартал 2021 года и составили 157,1 млрд. руб. или 291,4 млрд. руб. за первое полугодие (+18,3% г/г);

Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2021 года заметно улучшилось по всем основным сегментам;

Выручка всех нефинансовых сервисов выросла в 3 раза за первое полугодие 2021 года и составила 74,7 млрд руб.;

Во втором квартале запущен мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет: клиентам стали доступны сервисы Сбер ID и SberPay, а также возможность оплаты товаров бонусами СберСпасибо;

Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 1,5 миллионов клиентов, выведен новый продукт семейства подписок СберПрайм+, объединивший финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера.

Основные показатели активности клиентов Сбера

В млн, если не указано иное

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

30.06.2021/

31.03.2021

30.06.2021/

31.12.2020

Количество активных клиентов-физических лиц

101,5

100,6

100,5

0,9

0,9

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн

68,9

67,2

65,3

1,7

3,6

Количество ежедневных пользователей (DAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн

33,9

33,2

32,4

0,7

1.5

Количество активных корпоративных клиентов

2,9

2,9

2,7

–

0,2

Количество активных ежемесячных корпоративных пользователей (MAU) в цифровых каналах

2,4

2,4

2,3

–

0,1

Количество активных клиентов-физических лиц превысило 101 миллионов человек, а количество активных корпоративных клиентов составило 2,9 млн;

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за квартал на 1,7 миллионов человек до 68,9 миллионов человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 0,7 миллионов человек до 33,9 млн;

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 3 миллионов за квартал и превысило 50 миллионов клиентов;

Около 23 миллионов клиентов (+4 миллионов за квартал) используют единый логин Сбер ID для доступа к 118 сервисам экосистемы Сбера и партнеров, что делает путь клиента Сбера по-настоящему бесшовным;

Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют приблизилось к 6 миллионов пользователей во 2 квартале 2021 года.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2021 года выросли на 10,3% г/г до 439,5 млрд руб. Данный рост обусловлен увеличением объема работающих активов (см. сегмент Банковский бизнес). Чистый процентный доход за первое полугодие 2021 года увеличился на 11,8% г/г и составил 861,0 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы Группы выросли за 2 квартал 2021 года на 30,9% г/г и составили 157,1 млрд. руб. благодаря росту доходов по операциям с банковскими картами и доходов от эквайринга в результате высокой транзакционной активности клиентов (см. сегмент Платежный бизнес). Высокий темп роста также связан с низкой базой аналогичного периода прошлого года из-за введенных ограничительных мер, связанных с пандемией. Рост за первое полугодие 2021 года составил 18,3% г/г, чистые комиссионные доходы достигли 291,4 млрд. руб.

Операционные расходы Группы составили 201,6 млрд руб. за 2 квартал 2021 года, увеличившись на 17,2% г/г за счет роста расходов нефинансовых бизнесов Группы, низкой сравнительной базы прошлого года и эффекта календаризации. Рост расходов за первое полугодие 2021 года составил 12,2% г/г до 381,5 млрд. руб. Темп роста расходов финансового бизнеса составил 8,6% г/г за первое полугодие и 11,9% г/г за 2 квартал 2021 года.

Общая численность персонала снизилась на 2,1 тысяч человек за квартал до 276,1 тыс., при этом количество сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, продолжает расти и составляет 19,1 тыс человек на конец отчетного периода.

Отношение операционных расходов к операционным доходам финансового бизнеса4 по итогам 2 квартала 2021 составило 30%, а по итогам полугодия – 29,7%, показав улучшение на 1,5 пп г/г.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 27,2 млрд руб. за 2 квартал и 52,7 млрд руб за первое полугодие 2021 года. Стоимость риска составила 43 бп за 2 квартал и 42 бп за первое полугодие 2021 года, благодаря урегулированию проблемной задолженности по ряду крупных кейсов и повышению качества кредитного портфеля.

В млрд руб., если не указано иное

2 кв 2021

2 кв 2020

1 кв 2021

2кв2021/

2кв2020,

% изм

2кв2021/

1кв2021,

% изм

6 мес 2021

6 мес 2020

6мес2021/

6мес2020,

% изм

Чистые процентные доходы

439,5

398,5

421,5

10,3%

4,3%

861,0

770,4

11,8%

Чистые комиссионные доходы

157,1

120,0

134,3

30,9%

17,0%

291,4

246,4

18,3%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)5

35,4

-4,0

33,4

—

6,0%

68,8

5,1

1249,0%

Операционные доходы до резервов5

632,0

514,5

589,2

22,8%

7,3%

1 221,2

1 021,9

19,5%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества6

-27,2

-132,9

-25,5

-79,5%

6,7%

-52,7

-300,0

-82,4%

Чистое восстановление/ (создание) резерва по обязательствам кредитного характера

-6,9

-0,7

-6,5

885,7%

6,2%

-13,4

-15,3

-12,4%

Операционные расходы

-201,6

-172,0

-179,9

17,2%

12,1%

-381,5

-340,0

12,2%

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности

317,6

166,7

304,8

90,5%

4,2%

622,4

287,2

116,7%

Прибыль/ (убыток) от прекращенной деятельности

7,7

0,0

-0,3

—

—

7,4

0,0

—

Чистая прибыль

325,3

166,7

304,5

95,1%

6,8%

629,8

287,2

119,3%

Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.

13,98

7,78

14,20

79,7%

-1,5%

28,20

13,38

110,8%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

14,34

7,78

14,19

84,3%

1,1%

28,54

13,38

113,3%

Совокупный доход

307,8

229,1

230,0

34,4%

33,8%

537,8

350,6

53,4%

В млрд руб., если не указано иное

2 кв 2021

2 кв 2020

1 кв 2021

2кв2021/

2кв2020,

% изм

2кв2021/

1кв2021,

% изм

6 мес 2021

6 мес 2020

6мес2021/

6мес2020,

% изм

Основные финансовые коэффициенты

Рентабельность капитала2

25,8%

14,3%

24,7%

—

—

25,3%

12,5%

—

Рентабельность активов3

3,4%

2,1%

3,4%

—

—

3,4%

1,8%

—

Чистая процентная маржа

5,22%

5,61%

5,18%

—

—

5,20%

5,56%

—

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

43 бп

226 бп

42 бп

—

—

42 бп

259 бп

—

Отношение операционных расходов к операционным доходам по финансовому бизнесу4

30,0%

31,8%

29,3%

—

—

29,7%

31,2%

—

Балансовая стоимость на акцию7, руб.

227,4

232,6

223,4

-2,2%

1,8%

—

—

—

Анализ ключевых сегментов

Банковский бизнес

Операционный доход до резервов сегмента Банковский бизнес вырос на 15,3% г/г за квартал до 484,6 млрд руб.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 95,3% г/г за квартал и составила 308,5 млрд руб.

Обзор основных показателей банковского бизнеса за 2 квартал 2021 года

В млрд руб., если не указано иное

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

30.06.2021/

31.03.2021,

% изм

30.06.2021/

31.12.2020,

% изм

Кредиты8:

26 210,0

25 498,6

25 008,6

2,8%

4,8%

Кредиты юридическим лицам

15 856,0

15 823,8

15 700,4

0,2%

1,0%

Кредиты физическим лицам

10 354,0

9 674,8

9 308,2

7,0%

11,2%

Средства клиентов:

27 855,5

26 997,6

25 765,7

3,2%

8,1%

Средства физических лиц

16 963,7

16 508,1

16 641,0

2,8%

1,9%

Средства корпоративных клиентов

10 891,8

10 489,5

9 124,7

3,8%

19,4%

Отношение чистых кредитов к депозитам

88,5%

88,4%

90,8%

—

—

Розничный кредитный портфель превысил 10 трлн руб., показав рост на 7,0% за 2 квартал 2021 года. Доходность розничных кредитов снизилась на 10 бп и составила 11,1%.

Ипотечный портфель вырос на 7,7%, а его доля в розничном портфеле приблизилась к 57%. Ипотечные кредиты пользовались повышенным спросом на фоне ожиданий изменения государственной программы льготного кредитования. Доля программ поддержки в выдачах ипотеки превысила 32%.

Портфель потребительских кредитов увеличился на 7,3% благодаря улучшению макроэкономических условий, стимулирующих потребление, а также выгодным сезонным предложениям. Доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах выросла на 2,1 пп и превысила 70% на конец 2 квартала.

Корпоративный кредитный портфель составил 15,9 трлн руб., прибавив 0,2% за отчетный квартал. Без учета валютной переоценки9 кредитный портфель увеличился на 2,2% преимущественно за счет роста рублевого кредитования. Доходность корпоративных кредитов выросла на 20 бп до 6,6% за счет роста ставок на рынке и значительной доле кредитов по плавающим ставкам.

Средства физических лиц выросли на 2,8% за 2 квартал 2021 года и приблизились к 17 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов выросла на 10 бп и составила 3,8%.

Доля остатков на текущих/ расчетных счетах клиентов в объеме средств физических лиц выросла на 3,1 пп и составила 41% благодаря росту использования эскроу счетов и безналичных расчетов.

Средства юридических лиц выросли на 3,8% до 10,9 трлн руб. Стоимость срочных депозитов юридических лиц выросла на 60 бп на фоне роста ставок в экономике и составила 3,4%.

Отношение чистых кредитов к депозитам изменилось незначительно и составило 88,5% по итогам 2 квартала 2021 года.

Основные показатели качества кредитного портфеля

В млрд руб., если не указано иное

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

30.06.2021/

31.03.2021,

% изм

30.06.2021/

31.12.2020,

% изм

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)

6,2%

6,8%

6,6%

—

—

Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

101,0%

98,9%

102,8%

—

—

Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2021 года заметно улучшилось по всем основным сегментам. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,2%, что меньше на 58 бп по сравнению с 1 кварталом 2021 года.

Объем обесцененных кредитов в структуре корпоративного портфеля существенно снизился, в том числе за счет активной работы Сбера по взысканию и урегулированию проблемных долгов. Доля проблемных кредитов снизилась на 0,7 пп за 2 квартал 2021 года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 101,0%, показав рост на 2,0 пп за 2 квартал 2021 года.

Платежный бизнес

Операционный доход сегмента Платежный бизнес увеличился на 32,5% г/г за квартал до 96,3 млрд руб.

Прибыль до налогообложения выросла на 51,8% г/г за квартал и составила 68,0 млрд руб.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 45% г/г во 2 квартале 2021 года и составил 14,5 трлн руб, показав существенный рост по всем направлениям.

Более 65 тыс партнёров присоединились к платёжному сервису SberPay, который даёт возможность платить онлайн без карты из мобильного приложения СберБанк Онлайн. На сегодняшний день с его помощью совершают покупки уже более 1 миллионов клиентов Сбера.

Сервис для приема платежей ЮKassa запустил в июле решение для расчетов между пользователями на С2С-платформах «Безопасная сделка», при котором деньги поступают продавцу только после того, как заказчик получает свою покупку.

Управление благосостоянием и брокерские услуги

Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб.

Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.

В трлн руб., если не указано иное

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

30.06.2021/

31.03.2021,

% изм

30.06.2021/

31.12.2020,

% изм

AUM

1,89

1,82

1,75

3,8%

8,0%

AUC10

2,16

2,05

1,90

5,3%

13,7%

Активы под управлением увеличились на 3,8% за квартал и составили 1,9 трлн руб.

Компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам 2 квартала 2021 года занимают первое место по объёму активов под управлением среди всех российских управляющих компаний (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»).

Сбер удерживает лидерство по числу открытых ИИС среди всех управляющих компаний России, на долю которого приходится около 60% всех ИИС с доверительным управлением.

Стоимость чистых активов на брокерских счетах превысила 2,1 трлн руб. на конец 2 квартала 2021 года.

Рисковое страхование

Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Рисковое страхование составил 24,5 млрд руб., показав рост более 50% г/г. Страховые компании Группы Сбер существенно расширили продуктовую линейку, улучшили клиентский опыт по страховым продуктам в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Во 2 квартале 2021 года произошел запуск одновременно нескольких страховых продуктов: автострахование «СБЕРКАСКО 2.0», «Защита бизнеса» для владельцев смарт-терминалов Эвотор, и «ФИНКАСКО» для страхования автотранспортных средств, переданных в залог банку при оформлении автокредита.

В июле Сбер вышел на рынок добровольного медицинского страхования.

Нефинансовый бизнес

Выручка11 сегмента Нефинансовый бизнес выросла в 2,5 раза г/г и составила 41,1 млрд руб. за 2 квартал 2021 года. За первое полугодие 2021 года выручка сегмента выросла в 3 раза и составила 74,7 млрд руб., что превысило показатель за весь 2020 год.

GMV индустрии e-commerce во 2 квартале 2021 года составил 19,7 млрд руб, увеличившись в 9 раз г/г. Ключевым драйвером оборота остается сегмент онлайн доставки продуктов питания, представленный такими брендами как СберМаркет и Самокат.

В апреле запущен основной мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет, на котором уже представлено 18 основных категорий товаров. Клиентам стали доступны сервисы Сбер ID и SberPay, бесплатная доставка товаров для подписчиков СберПрайм, а также возможность оплаты покупок бонусами СберСпасибо.

Выручка индустрии FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд руб., показав рост в 3,7 раза г/г. Количество подключенных к Delivery Club ресторанов и магазинов превысило 45 тысяч, увеличившись на 84% г/г. Количество поездок на платформе СитиМобил составило 51.9 миллионов во 2 квартале 2021 года, более 100 миллионов за первую половину года.

Выручка компаний, входящих в индустрию Entertainment составила 3,0 млрд руб., увеличившись в 2,7 раза г/г.

Количество платящих пользователей аудио-стримингового сервиса «СберЗвук» на 30 июня 2021 года составило 1,9 млн, показав рост в 2,4 раза с момента ребрендинга компании в сентябре 2020 года. MAU сервиса составило 5,0 миллионов слушателей.

Выручка SberCloud выросла в 3,3 раза г/г за квартал до 2,0 млрд руб. За первое полугодие выручка SberCloud показала 5-кратный рост и достигла 3,7 млрд руб.

Растет спрос клиентов на цифровые нефинансовые сервисы платформы ДомКлик как среди ипотечных клиентов, так и клиентов без ипотеки: выручка от дополнительных услуг выросла на 25% за квартал и превысила 3 млрд руб. Ежемесячная аудитория составляет уже 14,4 миллионов человек, а количество объявлений на платформе выросло на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и превысило 1,8 млн.

Сбер представил новый продукт экосистемы — маркетплейс образовательных продуктов СберОбразование, который позволит соединить авторов образовательного контента и пользователей с помощью современных цифровых инструментов. В мае 2021 года Сбер приобрел 25% в АО «Просвещение» – крупнейшей в РФ компании на рынке учебной литературы.

В первом полугодии 2021 года выручка сегмента Здоровье выросла в 2,3 раза, составив 1,8 млрд рублей. Основной рост обеспечили сервисы телемедицины и онлайн-записи к врачу. Так, число телемедицинских консультаций увеличилось в 2.1 раза и уже в начале июля 2021 года превысило общее число обращений за весь прошлый год.

Технологическое лидерство

1-е полугодие 2021 года стало знаковым с точки зрения масштабирования технологических решений Сбера, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud – так, число внешних разработчиков на этих решениях выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.

На платформе SmartMarket – маркетплейсе SmartApps, позволяющем разрабатывать приложения и обучать новым навыкам виртуальных ассистентов Салют, опубликовано уже более 500 приложений.

Запущена собственная платформа видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, позволяющая генерировать контент с помощью цифровых персонажей.

Сбер продолжает расширять возможности использования виртуальных ассистентов семейства Салют: запущены в продажу ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, операционная система Салют ТВ для партнерских устройств, создана специальная прошивка для SberBox «Салют для отелей», а наши виртуальные ассистенты теперь помогают клиентам разобраться в информации о финансовых рынках.

ESG

Сбер выпустил свою первую Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, которая закрепляет основные элементы архитектуры деятельности, принципы, направления и задачи в области ESG с учётом масштаба деятельности и роли Сбера.

Сбер возглавил интегральный рейтинг банков РФ по качеству обслуживания лиц с инвалидностью.

Текущий портфель «зеленых» кредитов Сбера составляет 75 млрд руб., а кредитов, ставка по которым привязана к выполнению ESG ковенант – более 50 млрд руб.

Сбер последовательно увеличивает фокус на развитие “зеленого” и устойчивого кредитования. Сформированы соответствующие критерии классификации кредитных продуктов, утверждены параметры изменения переменной процентной ставки в зависимости от выполнения соответствующих ESG-критериев.

В своих отделениях Сбер начал использовать солнечную энергию, полученную с установленных на их крышах солнечных электростанций, так, уже более 20% потребности в электроэнергии покрыто за счет собственных автономных устройств. А к 2030 году все отделения Сбера должны стать углеродно нейтральными.

Основные показатели достаточности капитала Группы

В млрд руб., если не указано иное

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

30.06.2021/

31.03.2021,

% изм

30.06.2021/

31.12.2020,

% изм

Базовый капитал 1-го уровня

4 798,7

4 922,1

4 719,9

-2,5%

1,7%

Капитал 1-го уровня

4 948,7

5 072,1

4 869,9

-2,4%

1,6%

Общий капитал

5 139,0

5 261,4

5 008,9

-2,3%

2,6%

Активы, взвешенные с учетом риска

34 164,0

34 421,2

34 124,2

-0,7%

0,1%

Кредитный риск

29 772,7

29 425,8

29 253,9

1,2%

1,8%

Операционный риск

2 986,3

3 664,3

3 664,3

-18,5%

-18,5%

Рыночный риск

1 405,0

1 331,1

1 206,0

5,6%

16,5%

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

14,05%

14,30%

13,83%

—

—

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

14,49%

14,74%

14,27%

—

—

Коэффициент достаточности общего капитала

15,04%

15,29%

14,68%

—

—

Показатель финансового рычага

12,4%

12,9%

12,9%

—

—

Базовый капитал 1-го уровня снизился на 2,5% до 4 798,7 млрд руб. за счет за счет выплаты дивидендов в размере 422,4 млрд руб за 2020 год. Общий капитал снизился на 2,3% за 2 квартал 2021 года до 5 139,0 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, уменьшились на 0,7% за 2 квартал 2021 года до 34 164,0 млрд руб., в основном за счет перехода на расчет операционного риска согласно Положению Банка РФ №744-П, эффект от которого составил -0,7 трлн руб.

Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 2 квартал 2021 года с 87,6% до 85,8%.

За 1 квартал 2021 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня снизились на 25 бп до 14,05% и 14,49% соответственно, а общего капитала –на 25 бп до 15,04%.

Детали конференц звонка

Конференц-звонок, посвященный раскрытию финансовых результатов Сбера за 2 квартал 2021 года по МСФО, состоится 29 июля 2021 года в 17:00 по московскому времени (15:00 — Лондон, 10:00 — Нью-Йорк).

Идентификатор конференции:

на английском языке – 5692107, на русском – 8858537

Телефонные номера дозвона для участников:

РФ +7 495 213 1767 / 8 800 500 9283

Великобритания +44 (0)330 336 9127 / 0800 358 6377

США +1 929-477-0324 / 800-458-4148

Ссылка на вебкаст:

https://www.webcast-eqs.com/sberbank20210729

1 Включает данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с 3 квартала 2020г, отнесен ЕВРОЦЕМЕНТ груп.

2 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком РФ в пользу Минфина.

3 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

4 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества.

5 Данная статья включает следующие разделы: Доходы за вычетом расходов/ (Расходы за вычетом доходов) от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Расходы за вычетом доходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от нефинансовых и прочих видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по нефинансовым и прочим видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Чистая доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных компаний/ совместных предприятий; Прочие чистые операционные доходы (расходы).

6 Включает чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

7 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).

8 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).

9 По данным Управленческого учета.

10 С учетом уточнения методологии учета переоценки внебиржевых активов и сделок РЕПО.

11 Для сегмента Нефинансовый бизнес показатель «выручка» по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям показан пропорционально доли владения Группы в течение отчетного периода. По компаниям Группы указанный показатель рассчитывается на 100% базе с даты получения контроля. Информация не включает данные по Яндекс Маркет и финансовые показатели от выбытия Яндекс Маркет.