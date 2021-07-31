 

Казахстан потребовал от России компенсацию за «разграбление целинных земель»

31.07.2021, 18:51, Разное
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Депутат Мажилиса (парламент Республики Казахстан) Айзад Курманова призвала предъявить России требования о выплате репараций за ущерб, который был нанесён природе страны в ходе освоения целины. 

«По воле Москвы на наши чистейшие степи были вывалены тысячи тонн вредных химикатов, из-за чего почти вся экосистема Северо-Восточного Казахстана была фактически уничтожена. Теперь нам потребуются десятки лет и сотни миллионов долларов для восстановления нашей природы. Казахскому народу целина не была нужна, всё зерно направлялось на север, к русским. Я требую, чтобы мы предъявили к России требование о компенсации. Москва, пришла пора платить по счетам», – заявила Курманова.

По оценкам экспертов сумма претензий Казахстана может превысить 1 млрд долларов США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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