 

Гуманитарный конвой ЛДПР доставит рекордное количество патронов на Донбасс

31.07.2021, 8:51, Разное
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о всепартийном сборе пожертвований для жителей обороняющегося Донбасса. Члены партии незамедлительно отреагировали на призыв председателя. Они собрали более 10 тонн патронов различного калибра (от 5,45 до 12,7 мм), свыше полтонны медикаментов, 480 кг осколочных снарядов, 355 кг оборонительных и наступательных гранат Ф1 и РГД.

«Наша основная задача — поддержка граждан, которых терроризирует киевская хунта. Мы восхищаемся мужеством и героизмом местных жителей. Их бомбят, но они не сдаются. Наша гуманитарная помощь поможет им противостоять в неравном бою», — заявил лидер ЛДПР. 

Жириновский также призвал и остальных граждан принять участие в благотворительной акции, «невзирая на партийную принадлежность». Пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса открыты практически при каждой воинской части Ростова, Волгограда и Белгорода

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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