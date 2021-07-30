Что приготовить на даче: плов с бараниной, нутом и изюмом

Горох замочить на 8-10 часов (на ночь), затем варить 1,5-2 часа с добавлением бараньего курдюка (10 г).
Морковь нарезать брусочками длинной 7-8 см.
В казан с разогретым растительным и хлопковым маслом выложить оставшийся курдюк и бараньи кости, обжарить. Далее добавить лук, нарезанный полукольцами, морковь, соль. Жарить, помешивая. Затем добавить воду, сахар, в центр высыпать горох и накрыть крышкой. Тушить 10 минут, после чего выложить изюм.
Рис тщательно промыть, замочить заранее в воде на 2 часа с добавлением куркумы (вода должна покрыть рис + 1 см сверху), откинуть на дуршлаг. Ошпарить рис кипятком, выложить в казан, разровнять, добавить зиру, перец черный и цельные головки чеснока. Тушить плов 25 минут до готовности, перемешать за это время максимум 2 раза.
Готовый плов разложить по тарелкам. Украсить чесноком, гранатовыми зернами.