 

Что приготовить на даче: плов с бараниной, нутом и изюмом

30.07.2021, 20:04, Разное
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Ингредиенты (на 4 порции по 300 г каждая):

  • Рис Лазар – 380 г
  • Морковь желтая очищенная – 410 г
  • Лук репчатый очищенный  – 76 г
  • Специя зира – 3 г
  • Горох нут – 200 г
  • Баранина лопатка, мякоть – 415 г
  • Изюм желтый – 25 г
  • Курдюк бараний – 50 г
  • Масло растительное – 85 г
  • Соль – 15 г
  • Баранина, кости – 75 г
  • Сахар нават – 155 г
  • Перец черный молотый – 1 г
  • Куркума – 3 г
  • Масло хлопковое – 35 г
  • Вода – 200 мл
  • Чеснок – 3 головки

Приготовление:

  • Горох замочить на 8-10 часов (на ночь), затем варить 1,5-2 часа с добавлением бараньего курдюка (10 г).
  • Морковь нарезать брусочками длинной 7-8 см.
  • В казан с разогретым растительным и хлопковым маслом выложить оставшийся курдюк и бараньи кости, обжарить. Далее добавить лук, нарезанный полукольцами, морковь, соль. Жарить, помешивая. Затем добавить воду, сахар, в центр высыпать горох и накрыть крышкой. Тушить 10 минут, после чего выложить изюм.
  • Рис тщательно промыть, замочить заранее в воде на 2 часа с добавлением куркумы (вода должна покрыть рис + 1 см сверху), откинуть на дуршлаг. Ошпарить рис кипятком, выложить в казан, разровнять, добавить зиру, перец черный и цельные головки чеснока. Тушить плов 25 минут до готовности, перемешать за это время максимум 2 раза.
  • Готовый плов разложить по тарелкам. Украсить чесноком, гранатовыми зернами.



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