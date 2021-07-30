Что приготовить на даче: плов с бараниной, нутом и изюмом

Ингредиенты (на 4 порции по 300 г каждая): Рис Лазар – 380 г

Морковь желтая очищенная – 410 г

Лук репчатый очищенный – 76 г

Специя зира – 3 г

Горох нут – 200 г

Баранина лопатка, мякоть – 415 г

Изюм желтый – 25 г

Курдюк бараний – 50 г

Масло растительное – 85 г

Соль – 15 г

Баранина, кости – 75 г

Сахар нават – 155 г

Перец черный молотый – 1 г

Куркума – 3 г

Масло хлопковое – 35 г

Вода – 200 мл

Чеснок – 3 головки Приготовление: Горох замочить на 8-10 часов (на ночь), затем варить 1,5-2 часа с добавлением бараньего курдюка (10 г). Морковь нарезать брусочками длинной 7-8 см. В казан с разогретым растительным и хлопковым маслом выложить оставшийся курдюк и бараньи кости, обжарить. Далее добавить лук, нарезанный полукольцами, морковь, соль. Жарить, помешивая. Затем добавить воду, сахар, в центр высыпать горох и накрыть крышкой. Тушить 10 минут, после чего выложить изюм. Рис тщательно промыть, замочить заранее в воде на 2 часа с добавлением куркумы (вода должна покрыть рис + 1 см сверху), откинуть на дуршлаг. Ошпарить рис кипятком, выложить в казан, разровнять, добавить зиру, перец черный и цельные головки чеснока. Тушить плов 25 минут до готовности, перемешать за это время максимум 2 раза. Готовый плов разложить по тарелкам. Украсить чесноком, гранатовыми зернами.