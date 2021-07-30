Звезда “Гарри Поттера” Имельда Стонтон в роли Елизаветы II: первый кадр

Стриминговый сервис Netflix показал первый кадр пятого сезона сериала “Корона” о королевской семье Великобритании на основе реальных событий. Все ждали, какой же будет в новом сезоне королева Елизавета II, поэтому первым было решено обнародовать кадр именно с ней. Ее Величество сыграла актриса Имельда Стонтон, известная большинству по роли Долорес Амбридж в серии фильмов о Гарри Поттере. Это уже третья смена персонажей за все время сериала – так сценаристы и режиссеры стараются показать течение времени.

Кстати, сериал “Корона” должен был закончиться на пятом сезоне, в частности, из-за негативной реакции самой королевской семьи и публичное неодобрение. Однако позже автор проекта Питер Морган вернулся к своему изначальному плану на шесть сезонов. Точной даты премьеры пятого сезона пока нет.

Имельда Стонтон в роли Елизаветы II

Напомним, о том, что Имельда Стонтон сыграет королеву Елизавету II в последних двух сезонах британского сериала “Корона”, стало известно в ноябре 2019-го. Продюсеры приняли решение сменить актерский состав вместо того, чтобы прибегать к технологии цифрового “состаривания” молодых актеров на экране. Сообщается, что на плечи актрисы ляжет миссия воплотить несколько кризисов из жизни королевской семьи, в том числе развод принца Чарльза и принцессы Дианы.

Имельда Стонтон известна широкой публике, прежде всего, ролью первого заместителя Министра магии Долорес Амбридж в саге о Гарри Поттере. За свою карьеру в кино Имельда получила несколько наград и номинаций, в том числе на “Оскар” за “Лучшую женскую роль” в драме “Вера Дрейк” 2004 года и за “Лучшую роль второго плана” в фильме “Гарри Поттер и Орден Феникса”. Также она снялась в киноверсии популярного британского сериала “Аббатство Даунтон” в роли леди Бэгшоу. Имельда Стонтон в роли Долорес Амбридж

Имельда Стонтон

Напомним, в 1-м и 2-м сезонах главу британской короны сыграла Клэр Фой, а в 3-м и 4-м – Оливия Колман. Сменятся также и исполнительницы второстепенных персонажей: в роли принцессы Дианы Эмму Коррин заменит Элизабет Дебики, а принцессу Маргарет вместо Хелены Бонэм Картер будет играть Лесли Мэнвилл.