Скандалы: Королевская обида Коринны цу Сайн-Витгенштейн

Любовница бывшего монарха Испании Хуана Карлоса I подала в Высокий суд Лондона за клевету, шантаж и преследования

Хуан Карлос I – бывший монарх Испании. В 2014 году он отрекся от престола, а в 2020-м, после того как появилась информация о том, что он укрывает деньги на счетах в иностранных банках и участвует в сомнительных бизнес-проектах, бежал из страны. Сейчас экс-королю 83 года, он живет в Абу-Даби. Коринна цу Сайн-Витгенштейн – 57-летняя немецкая предпринимательница, живущая в Великобритании. Она дважды разведена, второй брак, с немецким аристократом принцем Казимиром цу Сайном-Витгенштейном-Сайном, принес ей титул принцессы. Сайн-Витгенштейн регулярно посещала благотворительные мероприятия принца Чарльза, на ужине в честь ее 40-летия в Лондоне присутствовали принц Монако Альберт, члены семей Спенсер-Черчилль, Версаче и Сваровски. Она также была известна в финансовом мире как посредник при сделках между крупными корпорациями. По слухам, в ее телефонной книжке имеются контакты нескольких глав государств.

Этому гламурному образу жизни пришел конец, когда выяснилось, что с 2004 по 2009 год у нее был роман с женатым королем Испании, пишет Daily Mail. Их отношения оказались в центре внимания в 2012 году: король сломал бедро на сафари в Ботсване, а Сайн-Витгенштейн оказалась его спутницей. После того как пресса стала писать о ней как о предполагаемой любовнице монарха, Хуан Карлос «подарил» ей 65 миллионов евро – как утверждает Сайн-Витгенштейн, в знак своей любви и из чувства вины. Хуан-Карлос сказал ей, что хочет обеспечить ее и ее детей, но переживает, что после его смерти королевская семья оспорит все, что он оставил ей в своем завещании. Впоследствии Хуан Карлос попросил вернуть деньги или позволить пользоваться ими сообща. Она отказалась, и он отомстил.

Как говорится в исковом заявлении, бывший король приказал секретным агентам, работающим на него и испанскую разведывательную службу, отслеживать машину экс-любовницы, взламывать ее телефон и компьютер. преследовать ее. Как считает Сайн-Витгенштейн, испанская разведка потратила миллионы на эту кампанию преследования, полагая, что она владеет государственными секретами. Ее постоянно преследовали неизвестные мужчины, так что она стала опасаться за свою жизнь. Однажды, сообщает Сайн-Витгенштейн, она обнаружила в окне спальни в своем поместье недалеко от Бирмингема «идеально просверленную дыру» – явно сделанную приспешниками Хуана Карлоса. Кроме того, по словам Сайн-Витгенштейн, Хуан Карлос обвинил ее в краже серебряного слона и канделябров, которые пропал из королевского дворца в Испании во время их романа, и распустил слухи о том, что она пыталась шантажировать королевскую семью. Из-за испорченной репутации она потеряла работу консультанта состоятельных частных лиц и ведущих компаний по всему миру.

Сайн-Витгенштейн требует возмещения ущерба. Размер в иске не указан, но предположительно составляет десятки миллионов евро. Кроме того, предпринимательница добивается судебного запрета, который помешал бы Хуану Карлосу и его агентам приближаться к ее дому на расстояние 150 метров, общаться с ней и делать клеветнические заявления о ней. «Осторожность была девизом всей моей жизни – это касалось и семьи, и бизнеса, – заявила Коринна цу Сайн-Витгенштейн. – После восьмилетнего преследования, конца которому не видно, я не имею иного выбора, кроме как подать в суд».