Скандалы: Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк» Алексеем и Дмитрием Ананьевыми

Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами кредитной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет целая группа менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для заочного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по материалам одного из уголовных дел об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским райсудом предстанут бывшие вице-президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова, директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального директора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.

Растрату, полагают в главном следственном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.

По версии следствия, председатель совета директоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся председателем правления банка, решили похитить средства кредитного учреждения после того, как в декабре 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности банковских операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.

С помощью махинаций в середине декабря 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.

Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в дальнейшем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным райсудом и объявлены в международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, исключив братьев из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.

Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.

У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия ограничительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Николай Сергеев, Сергей Сергеев