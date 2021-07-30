Скандалы: Российские бюрократы забыли позвонить

Почему в Токио не поехал лучший российский шестовик Тимур Моргунов

Международная федерация World Athletics объяснила, почему не пустила на Олимпиаду одного из сильнейших шестовиков мира. Она просто не успела «получить соответствующую информацию от третьих сторон». В стартовавшем в пятницу олимпийском легкоатлетическом турнире будут участвовать десять спортсменов из команды ОКР. Но в их числе по непонятным причинам не оказалось прыгуна с шестом Тимура Моргунова, который на этих Играх боролся бы за победу.

История Моргунова максимально циничная. В самом конце июня на чемпионате России Тимур прыгнул на тот момент второй результат сезона в мире (5,85 м). Прямо во время соревнований международная федерация World Athletics прислала очередную партию нейтральных статусов. Без статуса, напомним, нельзя принимать участие не только в Олимпиаде, но и вообще в любых международных соревнованиях.

Но Моргунова по непонятным причинам в этом списке не оказалось. Промедлил с заявкой? Но там были люди, которые подавали гораздо позже, и даже Сергей Шубенков, буквально только что оправданный антидопинговой комиссией. А Тимур остался за бортом, словно про него забыли.

Наша федерация подождала для верности еще пару дней и объявила олимпийский состав. Естественно, без Моргунова. А когда прошли еще две недели, Тимуру вдруг пришел нейтральный статус. Формально он мог бы прыгать в Токио. Вот только все сроки для подачи заявок прошли, и включить его в состав вместо кого-то из десятки уже было технически невозможно…

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Публикация от @timur_morgunov

Коэ не в курсе драмы Моргунова

— Вы тоже спортсмен. Не кажется ли вам странным и даже жестоким, что Тимур Моргунов — чистый российский атлет, что подтверждается нейтральным статусом — не смог поехать на Олимпиаду только из-за бюрократических причин? Не чувствуете ли вы в этом вины World Athletics? — задали мы вопрос президенту международной федерации Себастиану Коэ на пресс-конференции.

Лорд Коэ, который до этого юморил и был в прекрасном настроении, помрачнел. О чем-то пошептался с помощницей Джеки Брок-Дойл, а потом ответил:

— Я не очень в курсе ситуации, но не уверен, что все было так просто, как вы говорите. Я поручу своей команде проверить этот момент, с вами обязательно свяжутся.

Странно, что президент World Athletics не в курсе драмы спортсмена, который на данный момент делит шестой результат мирового сезона. А если убрать американца Сэма Кендрикса, который отстранен от Игр из-за положительного теста на коронавирус, то входит в топ-5. Но ответ от пресс-службы международной федерации пришел на следующий день.

— Комиссия рассмотрела заявление Тимура Моргунова и оставила его без решения, так как необходимо было получить соответствующую информацию от третьих сторон, — говорится в заявлении. — Как только информация была получена 30 июня 2021 года, комиссия рассмотрела заявление Моргунова на своем следующем совещании 14 июля 2021 года и выдала ему нейтральный статус.

Так что все даже хуже, чем мы могли бы думать. Тимур, например, винил себя, что в конце апреля по ошибке отправил World Athletics не тот файл. Оказывается, тут никто ни при чем — им просто нужно было время, чтобы проверить что-то у третьей стороны, скорее всего ВАДА. Ничего особенного в самом факте проверки нет, это почти стандартная процедура. Просто в этот раз она почему-то затянулась.

Но вдумайтесь: World Athletics получила информацию, что Моргунов чист со всех сторон, 30 июня. Десятку спортсменов, которые едут в Токио, наша федерация объявила 28-го. Теоретически, если бы о допуске Тимура стало известно хотя бы 30-го, все еще можно было изменить. И Моргунов в Токио боролся бы за медаль. А так ему не хватило какой-то пары дней. Интересно, кто-то с нашей стороны вообще боролся, чтобы все было иначе?

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Публикация от @timur_morgunov

Миллиона долларов недостаточно, чтобы собрать комиссию на две недели раньше

Судя по тому, что Коэ впервые услышал об этой ситуации, до президента World Athletics наши чиновники точно не доходили. Хотя это странно: олимпийские медали, вообще-то, на полу не валяются. Не говоря уж о том, что за Моргунова больно чисто по-человечески. Парень пережил тяжелейшую травму, вернулся, и тут такое. Слова поддержки Тимуру писал в соцсетях даже рекордсмен мира швед Арманд Дюплантис.

Почему бы в поддержку Моргунова комиссии World Athletics было собраться не 14 июля, как стояло в графике, а, скажем, 30 июня? Разве крушение чьей-то олимпийской мечты не достаточный повод, чтобы изменить планы? Но чтобы так случилось, нашим чиновникам нужно было давить и забрасывать письмами сильно заранее. Даже не 26-го, когда стало понятно, что у Моргунова проблемы. А раньше — для подстраховки. А уж после отсутствия допуска — просто стучать во все двери и бить в колокола.

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Публикация от @timur_morgunov

Никто в World Athletics, да и нигде в мире, беспокоиться о наших спортсменах не станет. Пока мы сами не научимся отстаивать свои права и отличать законные требования от произвола. Вдумайтесь: только за прошедший квартал мы заплатили международной федерации 431 848 долларов за издержки, которые они несут в связи с процессом нашего восстановления. И сейчас должны еще 488 209 долларов за следующий квартал.

В эти издержки входят, между прочим, и заседания комиссии по допуску. Вся эта бесконечная бумажная работа проводится исключительно на российские деньги. Мы заплатили почти миллион долларов за полгода, но не можем повлиять, чтобы ради конкретного спортсмена комиссия собралась на пару недель раньше. Это вообще нормально?..

Наталья Марьянчик