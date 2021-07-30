Скандалы: ЮКОС отомстил Генпрокуратуре

Заменившее министерство юстиции в международных судах ведомство Игоря Краснова проиграло Yukos Capital в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств. О решении в пользу Yukos Capital также сообщило профильное издание Global Arbitration Review.

29 июля Генеральная прокуратура России подтвердила, что «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки». По ее мнению, в данной части арбитражное решение не может считаться законным. Генпрокуратура «в обязательном порядке обжалует данное решение».

Решение на основании Договора к Энергетической хартии

По данным голландского фонда Yukos, арбитраж вынес финальное решение в пятницу, 23 июля, «определив, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.

Российская сторона считает, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение спора по Договору к Энергетической хартии, следует из заявления Генпрокуратуры. Аналогичную позицию Россия занимает и в магистральном споре с бывшими акционерами ЮКОСа: она заключается в том, что Россия в свое время согласилась применять договор временно, но за исключением тех положений, что противоречили российским законам и, соответственно, не могли применяться. Одним из таких неприменимых положений, по версии России, была статья договора о передаче спора в международный арбитраж, поскольку по российским законам споры в области публичного права (проистекающие из действий государства, например в области налогообложения) могут быть рассмотрены только в российских судах.

Хотя окончательное решение было вынесено, «арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу истца», уточняет российская прокуратура. «Внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно явно неправомерного взыскания с Российской Федерации компенсации в пользу компании Yukos Capital, несмотря на фиктивный характер внутрикорпоративных займов», — говорится в ее сообщении.

История спора

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году и изначально требовала компенсации от государства на $13 млрд. Это одно из дел так называемой второй волны, отличное от основного международного дела ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации на $60 млрд через нидерландские суды.

Yukos Capital утверждала, что выдавала как материнской компании ЮКОС, так и ее дочерним структурам займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Российская сторона оспаривала реальность этих сделок, заявляя, что выданные средства, по сути, принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

Часть кредитов была выдана «Юганскнефтегазу», «Самаранефтегазу» и «Томскнефти», по ним «наследники» ЮКОСа еще в 2006 году стали судиться с «Роснефтью» как компанией, под контроль которой перешли добывающие активы ЮКОСа. В 2010 году Yukos Capital по решению Верховного суда Нидерландов сумела взыскать 12,9 млрд руб. по долгам «Юганска». Претензии по кредитам бывшим «дочкам» ЮКОСа были полностью урегулированы в 2015 году в результате мирового соглашения с «Роснефтью». Однако арбитраж, решение по которому было вынесено 23 июля, касается претензий к Российской Федерации в связи с остальными внутригрупповыми займами, которые Yukos Capital предоставляла материнской компании НК «ЮКОС».

Арбитраж велся по международным правилам ЮНСИТРАЛ, а местом арбитража являлась Швейцария, национальный суд которой компетентен отменить арбитражное решение, если Россия будет обжаловать его. В июне 2021 года Госдума приняла закон, по которому право представлять Россию в иностранных и международных судах получила Генеральная прокуратура (раньше этим занимался Минюст). Президент Владимир Путин подписал документ 1 июля.

Иван Ткачёв