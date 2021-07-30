Ольга Сутулова, Нино Нинидзе и другие на открытии кинофестиваля в Нижнем Новгороде

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открылся накануне вечером в Нижнем Новгороде. Церемония прошла в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина. Гостями церемонии стали режиссер Юрий Быков, актриса Ольга Сутулова, ставшая впервые мамой в октябре прошлого года, Маргарита Аброскина, Екатерина Шумакова, Агния Кузнецова с мужем и сыном и другие.

Ведущей церемонии стала актриса и певица Нино Нинидзе, которая совсем недавно отпраздновала свое 30-летие. Она обратила внимание на то, что REALIST WEB FEST проходит в этом году в офлайн-формате, что очень важно для индустрии, ведь “фестиваль – профессиональный повод встретиться”. А основатель фестиваля Антон Калинкин отметил, что в этом году они решили провети 3-ий и 4-ый фестивали сразу, так как в прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии. Так что программа киносмотра увеличилась почти вдвое.

Нино Нинидзе

Ольга Сутулова

Юрий Быков

В жюри вошли сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов Леандро Силва, основательница и директор фестиваля веб-сериалов в Бильбао Bilbao Seriesland Роуз оф Доллс и основатель Чемпионата мира по веб-сериалам Жоэль Бассажэ. Всего на фестиваль было подано около 3 тысяч заявок из 70 стран мира, при этом из России поступило рекордное количество работ. В конкурс были отобраны 43 проекта, 17 из них – российские веб-сериалы, в том числе от популярных стриминговых платформ. Смотр продлится до 1 августа.

Агния Кузнецова Агния Кузнецова с мужем и сыном Агния Кузнецова с мужем и сыном, Нино Нинидзе