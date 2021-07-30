 

КПРФ признали экстремистской организацией

30.07.2021, 12:51, Разное
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Московский городской суд признал партию КПРФ экстремистской организацией после протестов в поддержку Павла Грудинина.

После двухчасового заседания суда в закрытом режиме по иску ЦИК было вынесено решение признать КПРФ экстремистской организацией. У адвокатов есть возможность обжаловать судебное решение в течении 10 дней.

– Инициированные коммунистами протесты преследуют цель дестабилизировать социальную и общественно-политическую ситуацию перед парламентскими выборами в России. Это даёт суду все основания признать организаторов таких несанкционированных акции экстремистами, – говорится в заявлении пресс-службы Мосгорсуда.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассказал телеканалу «Дождь», что не собирается распускать штабы и партию, а в случае если КПРФ останется экстремистской, будет создавать новое движение левого толка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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