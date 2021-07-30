Алсу, Николай Басков, Николай Цискаридзе и другие на дне рождения Игоря Крутого

Вчера, 30 июля, свой очередной день рождения отметил композитор и продюсер Игорь Крутой – маэстро исполнилось 67 лет. На праздник в честь именинника собрались друзья, коллеги и близкие. Вечеринка прошла на открытом воздухе, в ресторане на берегу моря, вернее, на лужайке одного из роскошных отелей турецкого курорта Бодрум. Поздравить Игоря Яковлевича лично приехали Алсу с мужем Яном Абрамовым, Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко, известным как Тарзан, Николай Цискаридзе, Лев Лещенко с женой Ириной, а также родные композитора – жена Ольга, дочери Виктория и Александра, внучка Деми Роуз. Вел праздник бессменный звездный конферансье Николай Басков. Вечеринка прошла в лучших традициях – с тостами, песнями и танцами. В финале, как и положено, на сцену выкатили трехъярусный торт со свечами. Гости поделились впечатлениями от праздника в социальных сетях.

Ранее близкие и коллеги поздравили именинника в Instagram.

Дорогой муж, папа и дедушка! С днем рождения! От души желаем тебе крепкого здоровья и удачи, счастья и улыбок, успеха и вдохновения! Много красивых мелодий и открытий. Радуй нас и еще долгие годы цвети в этом цветнике, – написала супруга Игоря Ольга Крутая.

Игорь Крутой с женой Ольгой, дочерьми Сашей и Викторией и внучкой Деми Роуз

Виктория Крутая, старшая дочь композитора, опубликовала архивные фото с отцом и тоже написала пожелание:

Поздравляю тебя с днем рождения! Ты самый лучший папа и деда! Так держать до 120! Люблю, ценю, целую.

Николай Цискаридзе и Игорь Крутой Виктория Крутая с дочкой Деми Роуз

Олеся Бословяк, Игорь и Ольга Крутые

Игорь Крутой, Алсу с мужем Яном Абрамовым

Лев Лещенко с женой Ириной и Игорь Крутой

Алсу и Николай Басков

Долгие годы свой день рождения Игорь Крутой праздновал в Юрмале. Обычно 30 июля выпадал на последний или предпоследний день конкурса “Новая волна”, и главный вдохновитель фестиваля устраивал то творческий вечер, то обычную или очень камерную закрытую вечеринку. Например, 60-летний юбилей Игорь Крутой тоже отметил в Латвии, но уже с размахом, собрав гостей в Оперном театре Риги. Тогда для маэстро пел сэр Том Джонс, а сам именинник пообещал: “Если дотяну до 80, то отметим в Большом театре”.

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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)