 

Кэри против Наташи: Сара Джессика Паркер и Бриджит Мойнахан на съемках в Нью-Йорке

28.07.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый день – новые фото со съемочной площадки ребута культового сериала о четырех трех подругах из Нью-Йорка. На этот раз в объективы папарацци, которые, кажется, поселились по соседству от актерских вагончиков и покадрово фиксируют происходящее на площадке, попали две главные соперницы сериала – Кэри и Наташа.

Актрисы Сара Джессика Паркер и Бриджит Мойнахан репетировали сцену встречи в кафе, куда бывшая жена Мистера Бига приходит и видит за столиком Кэри Брэдшоу, нынешней женой бизнесмена. Хотя в последнем поклонники сериала уже не уверены – недавно в сеть слили фрагменты сценария первого эпизода, в котором говорится, что Кэри и Мужчина ее мечты в исполнении Криса Нота, чье возвращение обещали продюсеры, разведены. Фейк это или правда, мы узнаем только после выхода пилотной серии.

Напомним, впервые Бриджит Мойнахан появилась на съемочной площадке в середине июля. Какая роль отведена ей в новых сериях, пока неясно. 

Напомним, что 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”, который получил название “История продолжается…”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет.

В понедельник в сеть попали первые кадры главных героев сериала, в том числе мужей Шарлотты и Миранды, а также гей-пары Стэнфорда и Энтони. К тому же мы впервые увидели, какими выросли дети Шарлотты и Миранды. Как выглядят и чем занимаются актеры культового сериала конца 90-х – начала нулевых, можно посмотреть здесь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Мнение: Проблематика свержения Пашиняна

12.07 / Мнение: Почему народ заступился за Фургала?

31.05 / Советы, которые сделают жизнь стильной. Как носить платье в прохладные дни

14.06 / Остатки растительного масла: как утилизировать или повторно использовать продукт

20.04 / Евгений Стычкин и Ольга Сутулова впервые вышли в свет после рождения сына

23.02 / Замерзших жителей Хьюстона обманом заманили на флешмоб в поддержку Байдена

11.02 / Роскомнадзор запретил упоминание клитора на территории Российской Федерации

04.07 / Ученые создали новый метод лечения рака мозга

04.02 / Учения в Черном море завершатся ударом российских Ту-22М3 по кораблям НАТО

19.09 / Компания Google начала менять внешний вид экранной клавиатуры Gboard для Android

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика