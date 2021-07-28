Кэри против Наташи: Сара Джессика Паркер и Бриджит Мойнахан на съемках в Нью-Йорке

Новый день – новые фото со съемочной площадки ребута культового сериала о четырех трех подругах из Нью-Йорка. На этот раз в объективы папарацци, которые, кажется, поселились по соседству от актерских вагончиков и покадрово фиксируют происходящее на площадке, попали две главные соперницы сериала – Кэри и Наташа.

Актрисы Сара Джессика Паркер и Бриджит Мойнахан репетировали сцену встречи в кафе, куда бывшая жена Мистера Бига приходит и видит за столиком Кэри Брэдшоу, нынешней женой бизнесмена. Хотя в последнем поклонники сериала уже не уверены – недавно в сеть слили фрагменты сценария первого эпизода, в котором говорится, что Кэри и Мужчина ее мечты в исполнении Криса Нота, чье возвращение обещали продюсеры, разведены. Фейк это или правда, мы узнаем только после выхода пилотной серии.

Напомним, впервые Бриджит Мойнахан появилась на съемочной площадке в середине июля. Какая роль отведена ей в новых сериях, пока неясно.

Напомним, что 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”, который получил название “История продолжается…”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет.

В понедельник в сеть попали первые кадры главных героев сериала, в том числе мужей Шарлотты и Миранды, а также гей-пары Стэнфорда и Энтони. К тому же мы впервые увидели, какими выросли дети Шарлотты и Миранды. Как выглядят и чем занимаются актеры культового сериала конца 90-х – начала нулевых, можно посмотреть здесь.